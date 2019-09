FALSK KONTO: Presseeksperter reagerer på bruken av en skjult identitet sto bak denne kontoen, som flere av ungdommene ved Lillestrøm vgs. chattet med. Jenta på bildene eksisterer ikke. Foto: Skjermdump

Presseeksperter om bruk av skjult identitet i NRK-program: – Vurderingsevnen sviktet

NRKs etikkredaktør mener at kanalen ikke har gjort noe galt ved bruk av anonyme og falske profiler i sosiale medier for «Folkeopplysningen». Generalsekretæren i Norsk Presseforbund er uenig.

– Dette reagerer jeg kritisk og negativt på i utgangspunktet.

Det sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund. Hun mener at det fra et presseetisk ståsted er grunn til å stille mange kritiske spørsmål til prosjektet til NRK-programmet «Folkeopplysningen».

– Medienes eneste valuta er at man skal ha tillit og troverdighet, at man søker sannhet. Her har man et helt annet type prosjekt og jeg er skeptisk til om dette er en god måte å gjøre det på, sier Floberghagen.

KRITISK: Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund mener at det fra et presseetisk ståsted er grunn til å stille mange kritiske spørsmål til «Folkeopplysningen» Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Samtidig understreker hun at det er vanskelig å svare et absolutt ja eller nei på om hvorvidt «Folkeopplysningen»s bruk av anonyme og falske profiler, er et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.10 hvor det står: «Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller.

Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning».

– Vi har ikke hatt PFU-saker som treffer helt presist et prosjekt som dette. Dermed finnes det heller ingen presedens. Men det ligger jo implisitt at mediene skal være til å stole på, sier Floberghagen som ikke blir overrasket om dette programmet blir klaget inn for PFU.

ETIKKREDAKTØR: Per Arne Kalbakk i NRK mener at kanalen ikke har gjort noe galt ved bruk av anonyme og falske profiler i sosiale medier i TV-programmet «Folkeopplysningen» Foto: Anne Liv Ekroll / Digitalkamera

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK mener at kanalen ikke har gjort noe galt ved bruk av anonyme og falske profiler i sosiale medier i TV-programmet «Folkeopplysningen»

– Jeg synes ikke det som er gjort her er direkte sammenlignbart med presseetikkens bestemmelser om bruk av skjult identitet. Sosiale medier er plattformer som i utgangspunktet legger opp at brukere kan være anonyme eller opprette kontoer med ukjent avsender, skriver Kalbakk i en melding til VG.

DÅRLIG VURDERINGSEVNE: Her burde en av NRKs mange redaktører grepet inn og sagt at dette fungerer ikke, sier Per Edgar Kokkvold. Foto: Knut Erik Knudsen

Presseveteran og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund og leder av Kringkastingsrådet fra 2014 til 2017, Per Edgar Kokkvold, er klar i sin dom over NRK-systemet:

– Her har vurderingsevnen sviktet. NRK har mange redaktører og her burde noen i systemet grepet inn og sagt at dette fungerer ikke. Dette skaper bare forvirring om hva som er nyheter og hva som er falske nyheter. Da har man oppnådd akkurat den motsatte hensikten, sier Kokkvold.

Det ble onsdag kjent at med en falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier har NRKs Folkeopplysningen i et halvt år manipulert elevene ved Lillestrøm videregående skole. Målet var å få dem til å stemme Senterpartiet i skolevalget.

– Det Folkeopplysningen har gjort er å prøve å vise hvordan denne strukturen kan brukes til å organisere målrettede kampanjer uten at mottagerne for budskapet er klar over dette, og at det dermed er mulig å drive påvirkning uten å gi seg til kjenne, skriver Kalbak videre.

FALSK PROFIL: – Jeg synes ikke det som er gjort her er direkte sammenlignbart med presseetikkens bestemmelser om bruk av skjult identitet, sier NRKs debattredaktør om bruken av en falsk instagram-bruker.

Morten Wold, mediepolitisk talsperson i Frp og andre visepresident i stortingets presidentskap, går hardt ut mot kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Jeg mener at han seriøst bør vurdere sin stilling som følge av dette. Jeg sier ikke at han må gå av, men at han må ta innover seg at dette er hans ansvar, sier Wold til VG.

Han mener at det må ha vært en kollektiv svikt både hos NRK, rektor og fylkeskommunen og kaller det en «valgskandale».

- Skandalen blir komplett hvis noen av de stemmeberettigede elevene har gått og forhåndsstemt på bakgrunn av dette. Uavhengig av om det er én, 15 eller 50 elever, sier Wold.

- NRK sier at de ikke har gjort dette for å svekke demokratiet, men for å bidra til økt kunnskap om falske nyheter og manipulering av valg. Har de et poeng?

- Intensjonen er god, men det er ikke NRKs oppgave å gjøre det. De skal ikke drive med forskning. De har fullstendig misforstått sin rolle når de bruker skattebetalernes penger på produsere fake news og manipulerer elevene til å stemme på et bestemt parti, tordner Wold.

Han sier han tror saken vil bli tatt opp i Pressen faglige utvalg (PFU):

– Egentlig bør PFU ta opp saken på eget initiativ, sier han.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen for et tilsvar onsdag kveld.

Publisert: 04.09.19 kl. 23:11







