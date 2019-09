Else og Leif Heimstad var drivkreftene bak opprettelsen av Konvoibyen i Risør. Her blir Else hedret av kronprins Haakon 8. mai i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Else Heimstad er død

Tidligere bestyrerinne for Konvoibyen i Risør, Else Heimstad, er død. Hun ble 95 år gammel.

Det melder NRK som har fått det opplyst fra Else Heimstads familie.

Heimstad og hennes mann Leif kjempet i en årrekke en lang kamp mot uretten som krigsseilerne ble rammet av. For 51 år siden – i 1968 – ble Konvoibyen i gamle Søndeled kommune startet opp som et sted hvor et knippe av de mange krigsseilerne kunne finne et hjem. Kong Olav hilste den gang på bestyrer Leif Hermstad da han åpnet huset for traumatiserte krigsseilere.

I 2007 ble ekteparet Heimstad utnevnt av kongen til riddere av 1. klasse av St. Olavs Orden, der deres innsats for krigsseilere og Konvoibyen ble vektlagt.

Navnet Konvoibyen stammer fra konvoifarten til de norske skipene i handelsflåten under andre verdenskrig. Rundt 25.000 nordmenn seilte over store havstrekninger, hver tiende ble drept og mer enn halvparten av vår handelsflåte på over 800 skip gikk ned før maidagene i 1945.

