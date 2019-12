KONGE: Hans majestet kong Harald ser ut til å like miniatyren svært godt, sammen med kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandria, kronprins Haakon, prins Sverre Magnus og dronning Sonja. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Kongefamilien pynter til jul med pepperkakeslott

En pepperkakeversjon av Slottet får være med i årets julebilder av kongefamilien.

For mindre enn 10 minutter siden

Portretter av en julepyntet kongefamilie er tradisjon i adventstiden, men i år har også kongehuset fått en sentral plass.

Pepperkakeslottet er laget av Fridheim barnehage i Oslo. Det imponerende reisverket ble nøye ettergått av kong Harald og dronning Sonja.

Fridheim har også tidligere fått denne hedersplasseringen for en smakfull kopi av Slottet i 2014. Julebildene fra slottet har blitt en så sterk tradisjon, at i 2010 gikk Slottet ut og varslet at det ikke kom bilder. Da var kronprinsfamilien på reise.

I år skal kongeparet feire jul sammen med prinsesse Märtha på Kongseteren. Kronprinsparet og familie skal feire på hytta i Uvdal, ifølge NTB.

Fotograferingen fant sted i rommet Røde salong på Slottet.

Prinsesser i prøvelser

Det er ikke kjent om prinsesse Märtha vil ta med seg kjæresten, som har skapt store overskrifter med bokutgivelsen og en podkast med intime detaljer i det siste. Prinsessen har selv deltatt på noen av julefotografiene i tidligere utgaver.

Kronprinsesse Mette-Marit har vært i hardt vær, etter at det ble kjent at hun har møtt den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein ved en rekke anledninger i USA.

Prinsessen har beklaget og sagt at hun ikke var klar over hvor alvorlige anklager som var rettet mot Jeffrey Epstein, og at hun ikke undersøkte hans bakgrunn.

TRADISJONELL: Kongefamilien slik vi er vant med å se dem i portrettene. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

