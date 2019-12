FERDIG: Boligen er 50 meter lang og 667 kvadratmeter stor. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Nå er kjempevillaen til Betsafe-gründeren ferdig

To år etter at Christer Lavold kjøpte den 1,5 mål store utsiktstomten i Tromsø, er den 667 kvadratmeter store boligen ferdig.

Lars A. J. Giske / iTromsø

I 2017 kjøpte Christer Lavold, mest kjent som spillgründer gjennom Betsafe, den 1,5 mål store utsiktstomten i Heimdalvegen 8A for 9,5 millioner kroner. I november samme år sendte han rammesøknaden for villaen til kommunen for behandling.

Nå, vel to år senere, er den 50 meter lange og 667 kvadratmeter store boligen ferdig.

For halvannet år siden ble Instagram-kontoen @villatromso startet, hvor det er delt en rekke bilder fra byggeprosessen. Kontoen har nesten 4.300 følgere.

For seks uker siden ble det første bildet av et ferdig bygg publisert, siden har det blitt delt stadig mer av designet innvending, der man ser at stein, eikespiler og svarte flater går igjen.

Også mye av interiøret i de ulike rommene er sort, som kjøkkeninnredning, servanter, sofa og bord.

Da planene for bygget ble lansert, var reaksjonene delte blant de nærmeste naboene i Heimdalvegen.

– Størrelsen er ikke det viktigste, men dette er et veldig aggressivt bygg. Et så monumentalt bygg bør ha mye plass rundt seg og derfor er det et overtramp å plassere det midt i et tradisjonelt boligstrøk, sa Torunn Tøllefsen til iTromsø i januar 2018.

– Dette er en mann som har tjent sine egne penger og hvis han vil bruke dem på et hus, og huset er planlagt innenfor gjeldende reguleringer, så er det helt greit for meg. Jeg synes det er positivt at det reises noen signalbygg her i byen, kommenterte imidlertid Dag Johansen.

iTromsø har vært i kontakt med Christer Lavold. Han skriver på SMS at familien ikke er interessert i besøk fra avisen, og at Instagram-kontoen ikke er knyttet til noen personer eller navn. Utover det har han ikke svart på iTromsøs henvendelser.

FASADEPLATER: Utvendig er villaen dekket med svarte og hvite fasadeplater. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

