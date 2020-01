Redningsaksjon i Norskehavet - to over bord

Hovedredningssentralen er varslet om et maltaregistrert skip i Norskehavet som har meldt om to mann over bord.

Skipet befinner seg rundt 400 kilometer sørvest for Bodø.

Det blåser liten storm i området, og skipet har meldt om åtte meter høye bølger. Det er også sendt et Orion-fly fra Andøya. De to savnede har ikke redningsvester på seg, får VG opplyst.

– Mannskapet kastet ut bøyer, men det er usikkert om de to har nådd dem. Vi har to helikoptre på vei ut, det første når stedet klokken 14, sier Thor Thorkildsen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Lasteskipet «Stara Planina» er på vei fra Murmansk i Russland til Constanta i Romania, ifølge Marine Traffic. Fartøyet er bygget i 2007 og er 186 meter langt. Det er registrert på Malta.

