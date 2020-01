Redningsaksjon avsluttet – søker etter to antatt omkomne

To bulgarske statsborgere har falt over bord fra et maltaregistrert skip i Norskehavet. De antas å ha omkommet.

Redningsaksjonen etter de to personene ble avsluttet ved 20-tiden torsdag.

– De er ikke funnet og aksjonen har gått inn i en ny fase, til søk etter antatt omkomne som ledes av politiet, sier pressevakt Geir Mortensen til VG ved 21-tiden.

Operasjonsleder Kjetil Kaalaas sier at det per nå ikke vil bli iverksatt videre søk.

– Det er på grunn av værforholdene på stedet. Vi vil foreta nye vurderinger i morgen, sier Kaalaas.

Observerte livbøyer i vannet

Lasteskipet «Stara Planina» befinner seg rundt 400 kilometer sørvest for Bodø – altså langt ute i Norskehavet.

Det blåser liten storm i området, og skipet har meldt om åtte meter høye bølger og kraftig sjø. Det er også sendt et Orion-fly fra Andøya. De to savnede har ikke redningsvester på seg, får VG opplyst.

– Mannskapet kastet ut bøyer, men det er usikkert om de to har nådd dem, sa Thor Thorkildsen ved Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge ved 16-tiden.

Ved 17-tiden ble det observert to livbøyer i området.

Klokken 18.23 meldte HRS på Twitter at Sea King-helikopteret hadde returnert til Ørland. Vind opp mot orkanstyrke gjorde at det ikke fikk etterfylt drivstoff på Heidrun-plattformen.

– Vi har akkurat fått melding om at helikopteret ikke kunne lande på grunn av værforhold. Det er nå på vei inn til Ørland og kommer ikke til å bli sendt ut igjen, sa pressevakt Mortensen i HRS ved 18.30-tiden.

Mortensen opplyser at de to mennene er bulgarske statsborgere, som de fleste andre besetningsmedlemmene om bord på skipet.

Lasteskipet er på vei fra Murmansk i Russland til Constanta i Romania, ifølge Marine Traffic. Fartøyet er bygget i 2007 og er 186 meter langt. Det er registrert på Malta.

Det er sannsynlig at de to har jobbet på dekk, opplyser HRS.

Publisert: 02.01.20 kl. 13:50 Oppdatert: 02.01.20 kl. 21:08

