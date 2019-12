FOR ÅPENHET: Else Kåss Furuseth ønsker mer åpenhet rundt selvmord, og beskriver Ari Behn som enestående på sin Instagram Foto: Line Møller

Else Kåss Furuseth: – Enestående fordi han var seg selv fullt ut

På sin Instagram-konto skriver Else Kåss Furuseth at Ari Behn var enestående, selv om han ikke alltid syntes det selv.

Oppdatert nå nettopp

Første juledag kom nyheten om at Ari Behn (47) er død. I en uttalelse skriver familien at Ari Behn tok sitt eget liv.

Flere kjente personer har ytret sin sorg på sosiale medier, blant dem er komiker Else Kåss Furuseth.

Furuseth har selv opplevd selvmord i nær familie og har tidligere ytret at hun ønsker mer åpenhet rundt selvmord.

– Ufattelig trist å høre om Aris selvmord. Som han selv hadde turt å omtale alle andre: Han var nettopp enestående fordi han var seg selv fullt ut, selv om han ikke alltid syntes det selv. Mine tanker går i dag først og fremst til Märtha Louise og døtrene hans. Og hele flokken av alle oss andre som elsker han. Ta vare på hverandre, skriver hun på sin Instagram-konto.

Var åpen om vanskelige perioder

Ari Behn har lenge vært åpen om vanskelige tider. I et nytt Instagram-innlegg omtaler Jan Thomas kameratens tyngre perioder.

– Det er ingen hemmelighet at Ari også hadde sine tyngre perioder, og det gjør denne dagen enda vondere. Å føle på motbakker i livet kan være en personlig og tung reise der man ofte isolerer seg, skriver Jan Thomas.

Han skriver videre at han var i kontakt med Behn for kun noen uker siden.

– Ari ville forsøke å komme seg gjennom dem, med tanke på fremtiden han snakket om, skriver han.

Stordalen hyller åpenheten

Petter Stordalen hyller også åpenheten rundt Ari Behns død.

– Hans evne til å se andre var unik. Måten familien har håndtert og kommunisert hans død på, vil for alltid stå som et veiskille for hvordan man omtaler selvmord. Slik vil hans død ha en mening utover å være en tragedie. Mine tanker går til døtrene, familien og alle hans venner. Og til Ari, måtte han finne fred, sier Stordalen til VG.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 26.12.19 kl. 11:31 Oppdatert: 26.12.19 kl. 11:43

Mer om

Flere artikler