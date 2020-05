SAVNER FELLESSKAPET: En ny undersøkelse viser at vi jobber mer på hjemmekontor, men får gjort mindre. Foto: Thomas Brun/ILLUSTRASJONSBILDE

Høyt utdannede: 30 prosent hevder de jobber mer under coronakrisen

En fersk undersøkelse viser at over fire av fem høyt utdannede savner det sosiale fellesskapet på jobb.

I tillegg oppgir 30 prosent at de jobber mer under coronakrisen enn til vanlig, men mange opplever å være mindre produktive.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse, og de spurte er akademikere.

– Det høye tallet på dem som savner et faglig fellesskap er et varsku til alle kunnskapsbedrifter. Vi vet fra før at faglig fellesskap er en av de viktigste tingene for høyt utdannede når de vurderer jobben sin, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne – hovedorganisasjonen for folk med høyere utdanning.

Av de 1108 respondentene har hele 89 prosent hatt hjemmekontor hele tiden eller delvis.

Av disse svarer 63 prosent at de trives med å jobbe hjemmefra, men samtidig sier 83 prosent at de savner det sosiale fellesskapet på jobb.

De under 30 savner det i størst grad.

LEDER: Tidvis stakkato dialog på Zoom eller Teams kan aldri erstatte faglige diskusjoner ansikt til ansikt og småprat ved kaffemaskinen, mener leder i Akademikerne Kari Sollien. Foto: Thomas Eckhoff/Akademikerne

– Over 60 prosent svarer at de trives med å jobbe hjemmefra. Det kan blant annet handle om færre forstyrrelser og mer arbeidsro, sier Sollien.

– Samtidig er det flere funn i undersøkelsen som viser at dette ikke bør bli den nye normalen. Tidvis stakkato dialog på Zoom eller Teams kan aldri erstatte faglige diskusjoner ansikt til ansikt og småprat ved kaffemaskinen.

Nye arbeidsoppgaver

I undersøkelsen svarer 30 prosent at de jobber mer under coronakrisen enn til vanlig. 50 prosent har omtrent samme arbeidsmengde, og 20 prosent har mindre å gjøre nå enn før.

Ivar-Jo Theien er internasjonaliseringsrådgiver i Innovasjon Norge.

Flere i bedriften har fått betydelig økt arbeidsmengde, blant annet de som jobber med finansieringsordninger. Theien hjelper derfor disse med arbeidsmengden.

– Min ordinære stilling har fått en litt ny form i denne tiden, med litt nytt type arbeid. Vi har blitt oppfordret på frivillig basis til å bistå de som har fått mer å gjøre, sier Theien.

Nå jobber han halve tiden med sine vanlige arbeidsoppgaver, og resten med de nye.

HJELPER: Internasjonaliseringsrådgiver i Innovasjon Norge Ivar-Jo Theien kjenner på at han vil bidra i bedriften når det nå er noen som har fått økt arbeidsmengde i forbindelse med coronakrisen. Foto: Privat

Theien anbefaler de som er i samme situasjon å gjøre det samme, om det skulle være behov for å bidra inn i nye arbeidsfelt.

Rådgiveren har selv merket fraværet av det sosiale på arbeidsplassen den siste tiden.

– Og når man begynner med nye oppgaver på jobb er jo også behovet for kolleger i enda større grad til stede. Det hadde vært lettere om man satt på kontoret, sier han.

Mindre produktive

Av svarene på undersøkelsen kommer det også frem at nesten halvparten er helt eller delvis enig i at arbeidsplassen samlet sett blir mindre produktiv av hjemmekontor.

– Det viser både at det er en vei å gå før vi klarer å utnytte de digitale verktøyene effektivt nok, men antagelig også at de fysiske arbeidsmiljøene ikke kan erstattes 100 prosent av de digitale, sier Akademikerne-lederen.

Sollien tror en viktig grunn til at vi jobber mer, men er mindre produktive på hjemmekontor, har å gjøre med at vi mister det vi får ekstra av å jobbe i team.

– Vi blir i stor grad redusert til enkeltindivider som jobber parallelt. Både det sosiale og det faglige fellesskapet forvitrer, slik denne undersøkelsen viser. Det gir lavere produktivitet.

