Assistert befruktning for enslige kvinner blir tillatt i Norge

Etter en lang debatt i Stortinget tirsdag, ble det vedtatt å tillate at enslige kvinner skal kunne få assistert befruktning. Også eggdonasjon skal bli tillatt.

Et stortingsflertall på 89 mot 80 representanter stemte for å tilby assistert befruktning til enslige.

Dette var punktet i pakken om endringer i bioteknologiloven det knyttet seg størst spenning til etter at tre Fremskrittsparti-representanter varslet at de her ville stemme med regjeringen, skriver NTB.

KrF, med støtte fra Venstre, Høyre og Senterpartiet, har argumentert for at det innebærer en sårbar situasjon for barn som vokser opp med bare én forelder.

Tilhengerne har blant annet vist til at svært mange norske kvinner reiser til klinikker i utlandet for å få assistert befruktning og at samfunnet har endret seg på dette området.

NEDERLAG: KrFs Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad på vei ut av stortingssalen etter at voteringene var over. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Eggdonasjon

Et flertall på Stortinget stemte også for at eggdonasjon skal tillates i Norge.

KrF har kjempet mot endringen, og fikk støtte av regjeringspartnerne Høyre og Venstre - selv om flere av representantene i debatten ga uttrykk for at det er en endring de i realiteten støtter.

Argumentet om likestilling har vært viktig for tilhengerne av forslaget om å åpne opp for eggdonasjon.

Sæddonasjon har vært tillatt i 90 år, mens Norge hittil har hatt et forbud mot å donere egg. Norge har vært i særstilling i Europa, siden det er tillatt i alle EU-land, med unntak av Tyskland, skriver NTB.

Tidligere i år gikk også Bioteknologirådet inn for at Norge bør tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon.

– Denne kamelen går ikke an å svelge

Også tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

Dermed tapte KrF fire av de fire viktigste avstemningene om ny bioteknologilov. Endringene i bioteknologiloven er historiske.

Enkelte representanter fra regjeringspartiene valgte å bryte med regjeringens linje, blant dem Venstres Ketil Kjenseth og Høyres Marianne Synnes Emblemsvåg. Kjenseth stemte for alle opposisjonens liberaliseringsforslag, med unntak av NIPT-test for alle.

Emblemsvåg sa hun stemte for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

– Denne kamelen går det ikke an å svelge, sa hun.

Bruun-Gundersen: Loven er overmoden

– Dette er nok min største dag på Stortinget, sa Åshild Bruun-Gundersen (Frp) tidligere i dag. Hun er sakens ordfører.

Bruun-Gundersen forteller at hun har lagt veldig mye jobb ned i saken.

– Noe av det første instinktet mitt sa da vi gikk ut av regjeringen, var at: Yes! Nå endelig er denne loven overmoden etter at den ikke er blitt endret på 16 år.

– Hvor stort er dette nederlaget for KrF?

– Det får KrF svare på. Min viktigste jobb her i Stortinget har vært å jobbe for Frps politikk. Helt siden John Alvheims dager har vi vært opptatt av bioteknologi og gi god helsehjelp. Men vi hadde antageligvis ikke fått en slik seier ved å bli sittende i regjering, sier Bruun-Gundersen.

SAKSORDFØRER: Åshild Bruun-Gundersen (Frp) tror ikke de hadde fått en slik seier ved å bli sittende i regjering. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Du klarte ikke å samle hele Frp?

– Vi har jo fristilt medlemmene i gruppen i denne typen spørsmål. Men det store flertallet støtter å ta i bruk ny teknologi på en skånsom måte. Assistert befruktning for enslige er det ulike meninger om, selv om vi vedtok det på landsmøtet vårt i 2018, svarer hun.

De sentrale endringene som Arbeiderpartiet, Frp og SV var enige om på forhånder:

Å gjøre eggdonasjon lovlig

Assistert befruktning for enslige kvinner

Tilbud om tidlig ultralyd for alle kvinner (i første trimester)

NIPT-test og tidlig blodprøve skal være tillatt for alle gravide kvinner

FULLT: Det var fullsatt sal når Stortinget skulle votere over endringene i bioteknologiloven. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Eggdonasjon

Eggdonasjon går ut på at par som ønsker barn kan få egg donert av en annen kvinne. I dag er dette forbudt, kun sæddonasjon er lov. Et egg som er donert vil vanligvis bli befruktet i et laboratorium og så satt inn i den andre kvinnens livmor.

Enslige får fortsatt ikke bruke egg fra en annen kvinne.

Assistert befruktning til enslige

I dag tilbys kvinner som er gift eller har samboer å få hjelp til å bli gravide. Med den nye endringen vil også enslige kvinner få hjelp til å bli gravide.

Tidlig ultralyd

Endringene går ut på at tidlig ultralyd skal gjøres tilgjengelig for alle kvinner og en såkalt NIPT-test, som gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil allerede i uke ni av svangerskapet.

NIPT-test

Endringene som stemmes over tirsdag innebærer at en NIPT-test tilbys kvinner med medisinsk indikasjon, i tillegg til å tillate testen for alle kvinner, men da med full egenbetaling.

I dag får kvinner som har en større risiko for å føde et barn med kromosomfeil, tilbud om fosterdiagnostikk. Hvis de ønsker dette, tas det ultralyd og blodprøve av kvinnen. Om testen viser at det er store sjanser for at fosteret har kromosomfeil, blir det tatt en morkake- eller fostervannsprøve for å få et sikkert svar. Morkake- eller fostervannsprøve kan føre til spontanabort.

Loven er derfor allerede endret, slik at disse kvinnene kan ta en NIPT-test. Da vil det også bli tatt en blodprøve av kvinnen, men denne prøven skiller ut fosterets DNA fra kvinnens blod. Blodprøven NIPT gir et sikrere svar og minsker det antall morkake- eller fostervannsprøver som trengs å tas.

NIPT-testen kan vise om fosteret har Patau syndrom, Edwards syndrom eller Downs syndrom men den viser ikke hvilken av dem det gjelder. Om en spesifikk diagnose skal stilles må det tas en morkake- eller fostervannsprøve.

Publisert: 26.05.20 kl. 16:16 Oppdatert: 26.05.20 kl. 17:11

