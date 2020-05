Demonstranter møtt med tåregass i Hongkong

Politiet tok i bruk tåregass mot hundrevis av demonstranter som søndag samlet seg til protest mot Kinas nye sikkerhetslov.

NTB

Stella Bugge

For mindre enn 10 minutter siden

Demonstrantene samlet seg i shoppingdistriktet Causeway Bay, til tross for coronaregler som forbyr at mer enn åtte personer samles.

Politiet bevoktet også kontoret til Kinas representasjon i Hongkong og stanset folk på gaten for å sjekke papirene deres, ifølge Reuters.

– Begynnelsen på slutten

– Det er begynnelsen på slutten, og tiden er i ferd med å renne ut for Hongkong. Det er vår begrunnelse, selv under covid-19, sier demokratiaktivisten Joshua Wong.

PROTEST: En demonstrant tømmer en brannslukker i Causeway Bay i Hongkong søndag. Foto: JEROME FAVRE / EPA

les også Kina vil ha økt kontroll over Hongkong

Den siste britiske guvernøren i Hongkong mener at Kina med den nye sikkerhetsloven for Hongkong svikter det halvautonome territoriet.

Chris Patten, som var guvernør da Storbritannia overlot kolonien til Kina i 1997, sier til The Times of London at vi ser et nytt diktatur i Kina som ikke er til å stole på.

Han sier den britiske regjeringen må gjøre det helt klart at det som er i ferd med å skje, er en fullstendig ødeleggelse av Ett land, to systemer-avtalen om britisk tilbakeføring av Hongkong.

FLYKTER: Demonstrantene løper unna opprørspolitiet under demonstrasjonen mot den nye sikkerhetsloven. Foto: JEROME FAVRE/EPA

I dag har Hongkong en særavtale med Kina som gir dem større frihet enn befolkningen på fastlandet. Avtalen innebærer at de får beholde sin minigrunnlov, som gir dem demokratiske rettigheter, og at de har beskyttende lover som gjelder femti år frem i tid, frem til 2047. Da overtar Kina den tidligere kolonien.

VG skrev for få dager siden at kinesiske myndigheter vil diskutere et utkast til ny sikkerhetslov for Hongkong, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

En kilde sa da til The South China Morning Post at utkastet til den nye loven vil rette seg mot oppvigleri, utenlandsk innblanding og terrorisme i Hongkong. Den vil forby alle former for oppvigleri rettet mot å velte den sentrale regjeringen, og rettet mot ytre innblanding i Hongkongs anliggender.

Saken oppdateres

Publisert: 24.05.20 kl. 08:51

Mer om Hongkong Menneskerettigheter Kina

Fra andre aviser