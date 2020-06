NASJONALMUSEET: Nytt museum bygges i Oslo og skal stå klart i 2021. Foto: Krister Sørbø / Mattis Sandblad, VG

Tangen-gave lager habilitets-krøll for Nasjonalmuseet

Mens Nicolai Tangen forhandlet med Norges Bank om å bli sjef i Oljefondet, fikk Nasjonalmuseet tilbud om pengestøtte fra Tangens egen kunststiftelse, gjennom en sponsoravtale. Bildene hans kan bli vist fram i Oslo.

Nå nettopp

Det er så nære bånd mellom Tangens stiftelser og Nasjonalmuseet, at både direktør og styreleder ved Norges fremste museum må habilitets-vurderes.

Museets direktør, Karin Hindsbo, var på sitt siste styremøte i AKO Kunststiftelse høsten 2017 og fratrådte våren etter. Den ble opprettet i 2016 på initiativ fra Nicolai Tangen og hans stiftelse AKO Foundation i London. Hindsbo sier de to er venner.

Tangen grunnla stiftelsen i 2013 og har til nå fylt den med over tre milliarder kroner. Når Tangen starter som sjef for Oljefondet til høsten, skal han tre ut av styret.

Onsdag omtalte Aftenposten at AKO Foundation planlegger å bli sponsor og samarbeidspartner for det nye nasjonale kunstmuseet ved Vestbanen i Oslo.

I SPONSOR-SAMTALER: Karin Hindsbo ble toppsjef på Nasjonalmuseet i 2017. Hun har tidligere ledet kunstmuseet KODE i Bergen. Hun er gift med tidligere byrådsleder i Bergen for Høyre, Martin Smith-Sivertsen. Foto: Paul Sigve Amundsen / Frilans

Hindsbo bekrefter nå overfor VG at det var hun personlig som først spurte Tangen om et bidrag til museet, i fjor høst.

E-poster VG har fått innsyn i, viser at Tangen lovet pengestøtte allerede i desember i fjor.

Først 29. mai i år varslet Hindsbo til museets styreleder Linda Bernander Silseth at hun muligens var inhabil i saken.

Søskenpar

Etter at VG onsdag tok kontakt med Nasjonalmuseets styreleder Linda Bernander Silseth, har hun varslet Kulturdepartementet om saken.

– Jeg har varslet Kulturdepartementet om at jeg ønsker en habilitetsvurdering av både meg selv og direktøren, når vi starter prosessen med å utarbeide en avtale med AKO.

Årsaker er at hennes bror, tidligere Høyre-topp, NRK- og NHO-sjef John G. Bernander, sitter i styret i Ako Kunststiftelse.

STYRELEDER: Linda Bernander Silseth er styreleder ved Nasjonalmuseet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Silseth legger til at styret før jul i fjor fikk vite at det var dialog med en større støttespiller. Men noe konkret tilbud er ikke styrebehandlet ennå, presiserer hun.

– Det er mange som kjenner hverandre i dette samarbeidet, sier styreleder i AKO kunststiftelse, Arvid Grundekjøn til VG.

Styremedlemmer i stiftelsen, Nasjonalmuseet og Sørlandets kunstmuseum har møttes flere ganger i Oslo, Kristiansand og London det siste året.

les også Fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse

Ba om penger

Hindsbo bekrefter overfor VG at det var hun som tok kontakt med Tangen og startet dialogen om hvorvidt AKO Foundation kunne bidra til Nasjonalmuseet.

– Ja, jeg var i kontakt med Nicolai Tangen om et mulig samarbeid høsten 2019, sier Hindsbo til VG.

Hun understreker at regjeringen har etterlyst økt egeninntjening for museene. Det betyr ofte økt samarbeid med private krefter.

– Jeg har sett hvilken interesse han har for kunst og at fondet har støttet andre kunstneriske formål. Det var derfor naturlig å høre med ham om fondet var interessert i å støtte Nasjonalmuseet, sier Hindsbo.

– AKO Foundation vil, hvis vi inngår et samarbeid, være synlig på museet på linje med vanlige sponsorer, sier Hindsbo til VG.

Som direktør har hun ansvar for å forberede saker for styret. En eventuell pengestøtte fra AKO Foundation blir styrebehandlet, fordi hun har meldt seg mulig inhabil.

– Jeg flagget mulig inhabilitet overfor styreleder fredag 29. mai, og beskjeden ble gitt muntlig. Det formelle arbeidet med et eventuelt samarbeid har ennå ikke startet. En vurdering av habilitet vil først være naturlig når prosessen med AKO Foundation starter, etter at stiftelsens styre har besluttet om det ønsker å støtte Nasjonalmuseet eller ikke, sier Hindsbo.

Professor: – Underlig utsagn

– Det er et underlig utsagn, sier Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen og ekspert på forvaltningsrett.

EKSPERT PÅ HABILITET: Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Habilitetsreglene gjelder fra første trinn i saksbehandlingen. Her er lovens system at så snart man ser at det kan oppstå spørsmål om inhabilitet i en sak, skal man sørge for at det gjøres en vurdering av dette, uavhengig av om det er usikkert om det vil bli truffet en bestemt avgjørelse. Det er også svært uheldig å få en slik diskusjon i ettertid eller et stykke ut i marsjen frem mot en avgjørelse, sier Bernt.

Nasjonalmuseet er organisert som en stiftelse.

– Nasjonalmuseet er ikke et tradisjonelt forvaltningsorgan under forvaltningsloven, men må som selvstendig stiftelse påse at forvaltningsmessige prinsipper blir fulgt, skriver kommunikasjonsrådgiver Simon Stjern i Kulturdepartementet til VG.

Tangen skriver følgende til VG om vennskapet:

– Jeg har lenge vært interessert i kunst og er blitt kjent med mange mennesker innenfor kultursektoren, deriblant Karin Hindsbo.

NY OLJEFOND-SJEF: Nicolai Tangen fra Kristiansand og senere utflyttet til London. Foto: Krister Sørbø

Fikk løfte i desember

Allerede 8. desember i fjor lovet Tangen penger fra AKO Foundation til Nasjonalmuseet, viser en e-post til Partnerskapsansvarlig ved museet, Anne-Birte Snilsberg som VG har fått innsyn i (oversatt fra engelsk av VG):

«Kjære Anne-Birte,

Det var flott å se deg i Kr.sand. Bare bekrefter at AKO Foundation gjerne ville være en partner for Nasjonalmuseet i Oslo og at vi foreløpig kan forplikte oss til (summen er sladdet, red.anm.) i (periode sladdet) fra åpningsdatoen. Vi ser frem til å jobbe med dere. Philip vil ta hånd om det praktiske. Ser frem til å se deg på Kjeholmen neste sommer.

Alt vel Nicolai»

Kjeholmen er en øy i Norges mest eksklusive hyttestrøk, Blindleia, utenfor Lillesand på Sørlandet. Der eier Tangen to hytter med strandlinje.

Til London

E-posten gikk i kopi til direktør Hindsbo og daglig leder i AKO Foundation Philip Lawford.

MØTTES I LONDON: Nasjonalmuseet og Tangen møttes i London for å snakke om samarbeidet. Foto: Nina E. Rangoy, VG

Halvannen måned senere, 21. januar møttes Snilsberg og Hindsbo med Tangen i London. Temaet var planer, utstillinger og tema som var relevante for et samarbeid, ifølge Hindsbo.

Hun opplyser til VG at det er snakk om støtte i tre år, fra museet åpner i 2021 til 2023.

les også Slipper norsk skatt på milliardutbytte

Nytt pengetilbud

Midt under ansettelsesprosessen med Norges Bank kom Tangens stiftelse med et nytt pengetilbud til Nasjonalmuseet. I en e-post sendt 10. mars i år forteller Lawford i AKO Foundation at han planlegger å reise til Norge i mai og at han vil møtes med Nasjonalmuseet.

«Gi beskjed om behovet for vårt foreslåtte tilskudd på (beløpet sladdet) behøves før den tid. Ellers kan vi diskutere det videre under vårt besøk.»

Styreleder i Ako Kunststiftelse, Arvid Grundekjøn, opplyser til VG at det er usikkert om pengene vil utbetales fra den norske avleggeren eller AKO Foundation i London.

Saken skal opp i styret 18. juni, opplyser Grundekjøn og understreker at det ikke er landet noe endelig vedtak hos noen av partene.

Tangens bilder til Nasjonalmuseet?

Både Grundekjøn og Nicolai Tangen er styremedlemmer i Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), et verv Tangen vil beholde når han tiltrer som leder i Oljefondet. Museet omfatter den omstridte Kunstsiloen i Kristiansand som de har vært pådrivere for. Gundekjøn sier Kunstsiloen og Nasjonalmuseet kan samarbeide.

– Det er spennende å se på å låne kunst av hverandre. Tangen-samlingen er godt over 2000 verk og voksende. Nasjonalmuseet er den største institusjonen i sektoren i Norge og kunne jo i enda større grad vises på Sørlandet, det gjelder også ved internasjonale utstillinger som kommer til Norge.

Styremedlemmer i Ako Kunststiftelse og Nasjonalmuseet Ako Kunststiftelse Arvid Grundekjøn (styreleder) Stephan Lange Jervell Anniken Haugen Jebsen Bentein Baardson John Gordon Bernander Nasjonalmuseet: Karin Hindsbo Daglig leder Linda A Bernander Silseth Styreleder Jan Erik Knarbakk Nestleder Axel Frederick Meyer Styremedlem Ellen Tveit Klingenberg Styremedlem Pål Henry Engh Styremedlem Randi Ellinor V Godø Styremedlem (ansattrepresentant) Bjørg Jorun Borgersen Styremedlem (ansattrepresentant) Vis mer

PENGER TIL HUS: AKO Foundation har brukt mange millioner kroner på et bygg oppkalt etter Tangen på University of Pennsylvania. Foto: Thomas Nilsson / VG

I 2016 skrev Hindsbo et avisportrett av Tangen for Aftenposten, der hun fortalte om Tangens kunstsamling og bakgrunnen hans som kunstsamler.

Norges Bank og Nicolai Tangen er presentert for sentrale momenter i denne artikkelen, men har ingen kommentar.

SKREV PORTRETT: Karin Hindsbo skrev et langt portrett om Nicolai Tangen i 2016, mens hun satt som styremedlem i stiftelsen hans. Foto: Aftenposten, faksimile

Publisert: 04.06.20 kl. 20:36

Fra andre aviser