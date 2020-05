DUGNAD: Statsminister Erna Solberg (H) la vekt på dugnad og gründerånd da hun fortalte at Norge hadde utviklet og kjøpt inn 1000 nødrespiratorer. Foto: Lise Åserud

Regjeringen ville vise frem nødrespirator – FFI ville vente

Det var for tidlig å vise frem nødrespiratoren på Erna Solbergs pressekonferanse, mener FFI. Regjeringen bestemte tidspunktet.

– Ideelt sett ønsket vi alle å utsette offentliggjøringen. Det var ikke i FFIs interesse å gå ut så tidlig, sier Hanne Bjørk, forskningsdirektør i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Nød-respiratoren ble vist frem av statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferanse allerede dagen etter at 1000 stykk var bestilt.

Både prosjektleder FFI og de to selskapene som produserer apparatet, Laerdal Medical og Servi Group, mente at det var for tidlig, ifølge Bjørk.

– Det å vise frem en prototypeløsning og eksponere det så tidlig, uten å få det tilstrekkelig forankret i de miljøene som skal bruke løsningen, det har vi bare dårlige erfaringer med, sier forskningsdirektøren.

– Hvem var det som ønsket det?

– Vi fikk beskjed fra Statsministerens kontor at de ønsket å gå ut med det, sier Bjørk.

TIDLIG: Forskningsdirektør Hanne Bjørk sier at FFI ønsket å vente med å presentere nød-respiratorene. Foto: Mattis Sandblad

Ville gi en god nyhet

Det var en tilsynelatende fornøyd statsminister som møtte pressen på hennes eget kontor, tirsdag 31. mars.

– Grunnen til at jeg har bestemt meg for å være med på denne pressekonferansen i dag, er at jeg har en god nyhet, sa Solberg.

Dagen før hadde Norge kjøpt inn 1000 norskproduserte nødrespiratorer, utviklet på bare to uker.

PROTOTYP: Denne versjonen av nød-respiratoren ble vist på pressekonferansen.

Behov for flere tester

Egentlig var det helseminister Bent Høie og forsvarsministeren som skulle gå ut med nyheten dagen før, 30. mars. Det ble utsatt i én dag.

– Departementet mente at nød-respiratorene måtte gjennomgå flere tester før nyheten ble publisert. Etter at det ble klart, kunne nyheten tas ut, sier helseminister Bent Høie (H) i en e-post til VG.

De fikk bekreftet at maskinene var testet ut og godkjent av leger fra universitetssykehusene i Stavanger og Oslo.

Så kom beskjeden fra Statsministerens kontor, om at Erna Solberg ønsket å presentere den, 31. mars.

– Det var veldig tidlig. For det inntrykket du får når du ser en prototyp er noe helt annet enn når du ser en ferdig løsning, sier Bjørk.

Reaksjonene fra fagmiljøene var også kritiske: Sykepleierforbundet kalte det kunnskapsløshet forkledd som handlekraft. Norsk anestesiologisk forening kalte det en avsporing.

Prototypen ble utviklet videre og forandret i to måneder før den nå har blitt testet på nytt.

– Krisekommunikasjon

FFI hjalp Statsministerens kontor med talepunktene til pressekonferansen. Bjørk forberedte deler av materialet selv.

– Jeg har ikke innsikt i diskusjonen som gikk på politisk nivå i forkant av offentliggjøringen Jeg ville kanskje trodd at HOD ønsket å gå ut med nyheten tidlig, som en form for krisekommunikasjon, sier Bjørk.

Hun viser til at nyhetsoppslagene i dagene i forveien ga inntrykk av at Norge ikke hadde kontroll på smitteutviklingen.

Flere oppslag handlet om at Norge ikke hadde nok respiratorer og intensivplasser til alle pasientene som ville trenge det, når corona nådde smittetoppen. I tillegg leveranser av medisinsk utstyr fra utlandet svært usikkert.

– For å berolige det norske folk, kunne dette innkjøpet være noe som også sier at «nå har vi en løsning under utvikling, norsk produksjon og norsk kontroll.» Det kan også være årsaken til at de ønsket å gå ut med det da, sier Bjørk til VG.

FERDIG: Dette er den ferdige versjonen, ifølge Laerdal Medical. Foto: Bernt-Erik Rossavik

– Ingen grunn til å holde tilbake

Statsministerens kontor (SMK) bekrefter overfor VG at fokuset på manglende kapasitet i intensivavdelingene var en del av årsaken.

– Nød-respiratorene kunne være en nødløsning dersom den ordinære kapasiteten i sykehusene ble sprengt. Vi fant det derfor naturlig å fortelle om dem på en av regjeringens daglige pressekonferanser, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK i en e-post.

Helseminister Bent Høie avviser at dette skal ha vært strategisk, for å berolige folket.

– Dette var ikke krisekommunikasjon, dette var kommunikasjon om hvordan regjeringen håndterte en krise. For departementet var det viktig at produktet var kvalitetssikret av medisinskfaglig hold. Når det var avklart, så vi ingen grunn til å holde tilbake nyheten, sier Høie.

Selve innkjøpet av maskinene ble gjort av Helse Sør-Øst.

– For oss har det hele tiden vært viktig at nød-ventilatorene ikke skal forveksles med ordinære respiratorer, og at apparatene skal utvikles videre gjennom testing. Utover dette har vi ingen kommentar til tidspunktet for lansering, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande.

Publisert: 26.05.20 kl. 09:42

