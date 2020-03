VERSTEFALLSCENARIO: Helseminister Bent Høie har hatt telefonmøte med ledelsen i alle de regionale helseforetakene. Foto: Heiko Junge

Sykehusene bedt om å forberede seg på det verste

Sykehusledelsen over hele landet er bedt om klargjøre for et verstefallscenario og forberede økning av intensivkapasiteten. De er bedt om undersøke bruk av lokaler utenfor sykehusene, ifølge referatet fra et møte med helseministeren i dag.

I telefonmøtet mellom helseminister Bent Høie og de regionale helseforetakene i dag, ble det bestemt at alle de fire regionene skal legge konkrete planer for å «møte en situasjon med behov som angitt i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars, inkludert det maksimale behovet som er angitt.» Det viser den foreløpige møteprotokollen. De fire regionene er Helse SørØst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord.

I møtet deltok helseministeren, toppledelsen i departementet med statssekretær og ekspedisjonssjefer, administrerende direktør og styremedlemmer i de fire regionale helseforetakene. Riksrevisjonen deltok også.

Helseregionene ble bedt om å klargjøre for hvor stor kapasitetsøkning de kan klare, i tillegg til det som tidligere er meldt inn. Hvor lenge kan de klare å holde oppe ekstra stor intensivkapasitet? Når kan en stor kapasitetsøkning være på plass med personalressurser, medisinsk utstyr og lokaler ?

I spania passerer de Kina i antall coronadøde, på to av de største sykehusene i Madrid ligger folk i korridorene og venter på behandling.

Helseregionene skal også vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten kan benyttes for å øke kapasiteten. Foreløpig rapport skal være klar 2.april.

De regionale helseforetakene rapporterte 16. mars 2020 antall intensivplasser i helseforetak og sykehus i regionene. Antallet ligger i følge referatet fra dagens møte godt under behovet som maksimale behovet som kommer fram i analysen som Folkehelseinstituttet la frem i går.

PROGNOSE: Tirsdag la FHI , her ved direktør Camilla Stoltenberg, fram en prognose. De skriver at det er stor usikkerhet om hvordan behovene i helsevesenet vil utvikle seg. Foto: Heiko Junge

I denne rapporten er det oppgitt følgende kapasitetsbehov i det

epidemien har maksimal utbredelse:

Sykehusinnleggelser i intervallet 1 700–4 500

Intensivplasser i intervallet 600–1 200

Utbredelsen kan ifølge Folkehelseinstituttets analyse nå en topp i mai.

I FHI-prognosen som ble lagt frem i går, tirsdag, er det stor usikkerhet om hvordan behovene vil utvikle seg. Prognosene kan bli endret neste uke. I gårsdagens rapport er prognosen som det planlegges etter:

Samlet dødelighet blant smittede under 1 % (letalitet).

Sterkt aldersavhengig dødelighet; 90 % av dødsfall i gruppen over 70 år.

Om lag 1 % av alle smittede vil ha behov for sykehusinnleggelse og ¼ av disse vil ha behov for mekanisk pustehjelp.

I rapporten skriver FHI at epidemien kan deles i fem faser og at man fortsatt er i fase 2. Deler av landet er fortsatt i fase 1 . Det gjelder spesielt Møre- og Romsdal og Nord-Norge.

Det planlegges for mellom 22 000–30000 syke må legges inn på sykehus og at mellom 5 500 og 7600 vil trenge intensivbehandling.

Folkehelseinstituttet skriver: Ingen modeller kan forutsi koronavirusepidemiens utvikling presist. Det er stor usikkerhet om tallene i vår modell. Den er fremdeles under utvikling og vi har data som kan brukes kun fra de siste par ukene

