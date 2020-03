I RETTEN: Mulla Krekar i Oslo tingrett i oktober i fjor. Foto: OLA VATN

Alvorlig bekymret for Krekar: – Han er i risikogruppen

Mulla Krekar er utlevert til hardt coronarammede Italia til tross for at hans helse gjør ham spesielt utsatt for viruset.

Krekar, som egentlig heter Najumuddin Faraj Ahmad, ble torsdag morgen utlevert fra Norge til Italia.

Under en pressekonferanse torsdag ettermiddag sier justisminister Monica Mæland (H) at regjeringen har avventet til det var mulig og forsvarlig å gjennomføre utleveringen.







– Vi har fått nødvendige og oppdaterte forsikringer fra italienske myndigheter, om at han vil bli godt og forsvarlig ivaretatt, sier Mæland.

63-åringens helse gjør imidlertid at hans forsvarer Brynjar Meling er alvorlig bekymret.

– Han har både diabetes og høyt blodtrykk. Det gjør i tillegg til alderen at han er i risikogruppen, sier advokaten.

– Det har vi anført både overfor departementet og regjeringen, og i har bedt om utsatt iverksettelse. Et anstendig regjeringsapparat ville selvsagt ha gitt det, men det har vi altså ikke i Norge, fortsetter han.

Ifølge helsemyndighetene er personer over 65 år og personer med underliggende kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk spesielt utsatt for å få et alvorlig sykdomsforløp dersom de får covid-19.

Brynjar Meling mener Krekar har blitt utsatt for et justismord:

I en kjennelse om opprettholdt varetektsfengsling av Krekar skrevet av Oslo tingrett så sent som onsdag 25. mars heter det: «Det skal imidlertid påpekes at siktede er i risikogruppen ved smitte av covid-19, og det vises til legeerklæring av 17. mars 2020.»

Meling opplyser til VG at han via Krekars italienske advokat har fått beskjed om 63-åringen er overført til Rebibbia-fengslet i Roma.

Da advokaten møtte pressen torsdag ettermiddag ble han spurt om han har tro på at Krekar kan komme tilbake til Norge.

– Jeg skal i hvert fall sørge for at hvis det ikke skjer, og hvis det skjer mulla Krekar noe, så skal de personene som står ansvarlige bli stilt rettslig til ansvar for de handlingene de har begått og de avgjørelsene som er tatt, sa Meling.

BESØKSNEKT: Pårørende til de innsatte i Rebibbia-fengslet var opprørte etter at det ble kjent at hver innsatt kun fikk lov til å ha besøk av én person tidligere denne måneden. Foto: MASSIMO PERCOSSI / ANSA

31. januar ble de første smittetilfellene bekreftet i Italia. Nå har epidemien kostet over 7500 italienere livet.

Rebibbia-fengslet er et av de største i landet og et av flere som har vært preget av protester i forbindelse med coronaepidemien.

Selv om det er den nordlige delen av landet som er hardest rammet har smittet også kommet til Roma der fengslet ligger. Ifølge storavisen Corriere della Sera var 95 mennesker døde av viruset i hovedstadsregionen Lazio frem til onsdag denne uken.

Innsatte landet rundt og deres pårørende har reagert sterkt på besøksforbud som er innført for å begrense smitte. Flere steder forskanset innsatte seg på tak og satte fyr på celler. Tidligere i mars meldte den italienske kriminalomsorgen at elleve innsatte hadde dødd i opptøyene.

I Rebibbia-fengselet ble det startet en brann og 30 innsatte klarte i forbindelse med den å rømme, ifølge nyhetsbyrået AP.

OPPTØYER: Politi utenfor inngangen til Rebibbia-fengselet i Roma etter at innsatte protesterte på coronatiltak 9. mars i år. Foto: Andrew Medichini / AP

Publisert: 26.03.20 kl. 15:29

