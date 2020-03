– SKURKER TAR IKKE FERIE: – De tar ikke ferie under en dugnad, snarere tvert om, de forsøker å berike seg på den, sier leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Slår alarm om Corona-svindel: Blir permittert – fortsetter å jobbe

Storting og regjering pøser inn milliarder for at folk som blir permittert på grunn av coronakrisen skal slippe dramatisk lønnsfall. Men enkelte utnytter dugnaden til corona-svindel.

– Når politikerne bidrar med så mye penger, så blir det dessverre som en honningkrukke på svindlere. De klarer ikke å la være. Heldigvis er de unntakene, sier leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo.

Han har mottatt flere tips som han har videreformidlet til politiet og NAV.

– Jeg kan dessverre bekrefte at vi den siste uken har fått henvendelser fra flere hold – og tips fra folk – om misbruk av permitteringsordningen nå under corona-krisen, sier direktør Ole Johan Heir i NAV Kontroll til VG.

Det gjør også et annet kontrollorgan som NAV er endel av; A-krimsenteret, som jobber med å avsløre kriminalitet i arbeidslivet.

A-krim bekrefter

– Jeg kan bekrefte at vi har fått flere henvendelser om mistanke om kriminell utnyttelse av de nye permitteringsreglene. Det dreier seg om at det meldes inn permitteringer, men at arbeiderne fortsetter å jobbe, sier leder Olav Norheim i Arbeidslivskriminalitets-senteret i Oslo (A-krimsenteret)

– Er det bedriftsledelsen som gjør dette?

– Ja, bedriften melder inn at ansatte er permitterte, men det mistenkes at de fortsetter å jobbe. Dette følges opp av myndighetene, sier Norheim.

– Vi har blitt varslet og hvis dette stemmer, så er det nesten ikke til tro. Det er noe av det mest nedrig jeg har hørt. Det er skurker som skal stoppes, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H):

– Her stiller hele landet opp i en felles dugnad, så er det noen som velger å utnytte det. Det er helt uutholdelig og vil bli slått hardt ned på.

A-krimsenteret er et samarbeid mellom politi, Arbeidstilsynet, NAV og skatte- og tolletatene.

De nye permitteringsreglene gjør at staten tar regningen mellom dag tre og dag 20 når folk blir permittert - i tillegg får permitterte som tjener under 581 298 kroner (6G) 100 prosent lønn i denne perioden.

Lover å prioritere de permitterte

Direktør Heir i NAV lover at de prioriterer.

– NAVs førsteprioritet er nå å behandle søknader om krav om dagpenger fra permitterte og sykepenger. Men når noen forsøker å utnytte denne dugnaden, så må vi bruke tid og krefter på det også.

Han sier misbrukerne er unntakene.

– De aller fleste som sender sine søknader til oss, er ærlige folk som trenger hjelp i en vanskelig tid.

Heir sier det noen ganger er vanskelig å vite.

– Det er ikke ulovlig å jobbe, selv om man er permittert, men det er klare meldingsrutiner for slikt.

Han sier også at de har kontrollmuligheter for å undersøke en bedrift faktisk sliter.

– Vi vil sammen med våre samarbeidspartnere kunne undersøke om bedrifter «har fulle ordrebøker». Da må vi se om det rimer, hvis de melder inn permitteringer.

– De kriminelle tar ikke ferie under dugnaden

Mamen i Fair Play Bygg Oslo sier det er mange øre og øyne der ute.

– Vi fanget for eksempel opp et varsel fra en i byggebransjen som oppdaget at en konkurrent jobbet for fullt med permitterte ansatte. Det er greit å formidle at vi som jobber der ute, i vår hverdag ser at det er useriøse og kriminelle elementer, spesielt innen bygg og anlegg. De tar ikke ferie under en dugnad, snarere tvert om, de forsøker å berike seg på den.

Han legger til:

– Vi i Fair Play Bygg vil gjerne ha tips om folk ser kritikkverdige forhold.

Fair Play Bygg er opprettet av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene for å rydde opp i bygge- og anleggsbransjen.

Røe Isaksen roser dem.

– Jeg opplever at de gjør at strålende innsats for å fange opp og gripe fatt i useriøs virksomhet.

Fair Play Bygg Oslo stod sentral i arbeidet med å avsløre Fagarbeideren AS i høst.

SV-leder Audun Lysbakken er oppgitt.

– Hvis dette er riktig, må det slås hardt ned på. Det er utrolig at noen kan få seg til å utnytte den situasjonen vi nå er i, men illustrerer hvorfor det er viktig å være på vakt.

