DET 6. PUNKTET: Sylvi Listahaug og Helge André Njåstad i Frp krever penger til kommunene i pakken som det skal forhandles om i helgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Frp med nye krav i helgen: Corona-milliarder til kommunene

Frps ledelse har vurdert regjeringens økonomiske krisepakke som ble lagt frem fredag. Det utløser et nytt krav.

Nå nettopp

Ap og venstresiden krever det - og nå har også Frp trukket kommunekortet før helgens forhandlinger om den nye økonomiske pakken til regjeringen:

– Vi har kommet frem til vi vil fremme ytterligere ett krav, utover de fem hovedkravene vi stilte før pakken ble lagt frem, sier Helge André Njåstad i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

De fem hovedkravene som nestleder Sylvi Listhaug fremmet, kan du lese her.

Njåstad sier kommunekravet fremmes i samråd med Listhaug.

– FrP mener det er viktig å få opp etterspørselen etter lokalt næringsliv og vil ha ei ekstra vedlikeholdspakke/sysselsettingspakke som gjør kommunene i stand til å forsere vedlikeholdsprosjekter, og mindre investeringsprosjekter, med stort nytteverdi, som kan settes i gang raskt. Denne må på plass hurtig slik at næringslivet opplever kommunene som kunder som setter hjulene i gang raskt.

les også Opposisjonen skuffet: Frykter industridød

– Dere ønsker liknende tiltak som under finanskrisen i 2009 og oljekrisen i 2015/2016, hvor det ble spikret i vei i kommunene?

– Ja, det kan bidra til at lokale selskaper får jobb. Kommuner har store etterslep i vedlikehold og det er perfekt å få gjort noe med, nå som blant annet barnehager og skolebygg står tomme.

– Hvor mye penger skal kommunene få?

– Vi fremmer dette nå fordi dette er strakstiltak som kan virke med en gang. Vi ser for oss noen hundre millioner for å komme i gang, men det er behov for milliardbeløp etterhvert.

Punkter til plan

Han ber kommunene være på hugget.

– De bør igangsette planlagte vedlikeholdsprosjekt på offentlige bygg. Så må Staten kartlegge behovet og gjøre tilgjengelig en tiltakspakke med penger til kommuner og fylkeskommuner som igangsetter bygge- og vedlikeholdsprosjekter. Dette burde gjøre i samarbeid med KS.

les også Reagerer på student-krisepakke: – Som å gi arbeidsledige et kredittkort

Her er andre punkter Frp vil ha med inn i den kommunale satsningen:

Staten må vurdere å stille lånegaranti for kommuner som igangsetter prosjekter.

Kommuner må gis anledning til å fravike enkelte EØS-regler knyttet til anbud. Kommunene må kunne gjøre innkjøp med kriterie om at det leveres av lokale bedrifter.

Han peker for n-te gang på Danmark.

– Også når det gjelder å satse på å bruke kommunene aktivt under corona-krisen, har Danmark vist vei, sier han.

Publisert: 28.03.20 kl. 07:17

Fra andre aviser