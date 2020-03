KLAR MELDING: Øyvind Skraastad er leder for akuttklinikken ved OUS. Foto: Frode Hansen, VG

Han leder akuttklinikken. Nå ber han folk skjerpe seg: – Nå må alle ta dette på alvor

Oslo universitetssykehus har tatt imot de første, alvorlig syke coronapasientene. Nå ber lederen på akuttklinikken alle som ikke har forstått alvoret, om å skjerpe seg.

Oppdatert nå nettopp

– Hele befolkningens evne og vilje til å begrense smitte må til for at sykehusene skal klare oppgavene. Alle må forstå at vi trenger smittevern med hyppig håndvask, avstand mellom mennesker og en grunnleggende disiplin for å hindre smittespredning. Smittevern er ikke bare noe som naboen må drive med. Vi vil ikke lykkes dersom vi har grupper i befolkningen som ikke forstår dette, sier Øyvind Skraastad, som leder akuttklinikken.

– Noen tror de kan leve sitt eget liv, noen vil melde flytting til hytta og fortsette som før. Det bidrar til at smittetrykket i gruppen blir større, og ut av det kommer det alvorlig syke pasienter. Nå må alle ta dette på alvor.

Hytta har havnet i skuddlinjen i krigen mot coronaviruset. Regjeringen forbyr hytteopphold utenfor hjemkommunen, og overtredelser kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

Men helseminister Bent Høie (H) har gjort unntak for familier hvor én er bekreftet smittet, og flere hyttekommuner frykter konsekvensene. I tillegg er søknadene til Folkeregisteret om å bytte bostedsadresse til hytta mangedoblet på kort tid.

Les også: Regjeringen viderefører corona-tiltak

Foto: Frode Hansen

Siden meldingene om spredning av virus og alvorlig syke pasienter kom både fra Kina og Italia i vinter, har sykehusets planlegging vært rettet mot å øke kapasiteten i intensivavdelingene.

Søndag kveld åpnet sykehuset spesialsalene som er rigget opp de siste ukene for å ta imot coronapasienter. Ved å samle pasientene kan intensiv- og anestesipersonalet jobbe med flere pasienter uten å måtte bevege seg fra rom til rom på avdelingen.

Slik hindrer de også coronasmitten i å bre seg i en avdeling som fra før har et sterkt fokus på smittevern.

Les også: Helsedirektøren ba statsministeren komme på banen i corona-møte

Unødvendig smitte

Skraastad mener at det ikke er formidlet tydelig nok at risikoen for å bli alvorlig syk ikke bare gjelder eldre mennesker og enkelte grupper med svekket helse.

– De som er i risikogruppene, tenker personlig smittevern og er engstelige. De har forstått alvoret. Men friske unge og middelaldrende med normalt god helse, er blitt for beroliget av signaler fra helsemyndighetene og mange tror at de bare kan få en lette symptomer. Det er feil og en altfor forenklet oppfatning av hva dette kan komme til å bli, sier lederen for akuttklinikken.

Line mistet faren (73) til corona: «Han kjempet og kjempet»

FLERE PASIENTER: Dette er en av salene som er klargjort for coronapasienter på Rikshospitalet. Foto: Anders Bayer, OUS

I helgen ble det rapportert om «stinn brakke» på uteserveringer flere steder, sperringer på fotballbaner ble brutt, og turgjengere som gikk i flokk.

Skraastad advarer gruppen som er under 60–70 år og er friske.

– De må forstå alvoret. Det har vært vanskeligere enn ventet å nå igjennom med budskapet om atferdsendringer. Mange tror de kan fortsette omtrent som før. Da bidrar de til at smittetrykket i befolkningen blir større, sier Skraastad.

Pasientene som nå legges inn på sykehus har alvorlig viruslungebetennelse.

– Unødvendig økning av smittede i aldersgruppen vil føre til at noen blir alvorlig syke. Det finnes lavrisikogrupper. Men heller ikke relativt unge og friske personer kan være sikre på å unngå alvorlige sykdomsforløp. De kan også bli intensivpasienter, kanskje med tragisk utfall, sier Øyvind Skraastad.

Få oversikt: Slik sprer viruset seg i Norge og verden

Dyp lungebetennelse

Fagmiljøene har fulgt utviklingen i Kina og Italia tett. Søndag kveld åpnet Oslo universitetssykehus spesialenhetene, de såkalte kohortenhetene, som er rigget opp de siste ukene. De er omgitt av en fysisk smittebarriere og bak den kan man samle flere smittepasienter samtidig. Det øker kapasiteten og forenkler smittevernet.

Ifølge Helsedirektoratet var det mandag 193 corona-syke pasienter innlagt på sykehus. 40 av dem fikk respiratorbehandling. Pasientene som nå legges inn på sykehus, har alvorlig viruslungebetennelse.

Øyvind Skraastad sier at noen pasienter legges inn ved OUS fra andre sykehus på grunn av kapasitetsutfordringer. Andre kommer dit på grunn av den spesielle kompetansen sykehuset har.

– Noen pasienter blir veldig fort alvorlig syke og det er en indikator på at det kan blir alvorlig, sier Skraastad.

OUS har noen senger i beredskap i intensivavdelingene.

– Vi har målrettet lagt til rette for å minst doble antallet. Hva vi kan få til ut over det, har med bemanning, utstyr og areal å gjøre – i den rekkefølgen. Etter hvert som vi nærmer oss denne grensen, får det en økende konsekvens for den øvrige driften, sier Skraastad.

Det var situasjonen i Italia som viste hvilke utfordringer helsevesenet kunne få på kort varsel også i Norge.

VG faktasjekket «Debatten»: Får Norge samme kollaps som Italia?

På akuttklinikken følger de nøye med på hva som skjer i Italia. Nesten 60.000 personer er registrert smittet – og over 5000 har mistet livet. Den italienske regionen Lombardia har nå alene flere dødsfall enn Kina totalt.

– Der står de og jobber med pasienter som ligger i senger, tett i tett. De arbeider under særdeles krevende forhold. Vi kommer ikke dit at vi må avvise pasienter på vei inn i sykehusene. Men det er en risiko for at vi må avvike fra den vanlige måten å drive pasientbehandling på. Det kan skje hvis presset på en allerede økt kapasitet blir for stort.

Publisert: 25.03.20 kl. 07:59 Oppdatert: 25.03.20 kl. 08:16

Mer om Coronaviruset Corona-dødsfall Rikshospitalet Italia Sykehus Smittevern

Fra andre aviser