IKKE UENIG: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet og Bjørn Guldvog, direktør Helsedirektoratet sier torsdag kveld at de stiller seg bak regjeringens beslutninger. Foto: Lise Åserud

Debatt

FHI og Helsedirektoratet svarer: - Ikke på kollisjonskurs

I kommentarartikkelen «Regjeringen på kollisjonskurs med ekspertene» tegner Astrid Meland i VG et bilde av at politikerne har handlet mot fagfolkenes råd. Det er både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet uenige i.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Bjørn Guldvog, direktør Helsedirektoratet og Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Vi stiller oss nå bak regjeringens beslutninger om tiltak og målet om å slå ned smittespredningen så mye som mulig. Det var nødvendig med omfattende tiltak 12. mars, og det er nødvendig å videreføre tiltak på samme nivå til 14. april.

Les VGs kommentar: Regjeringen på kollisjonskurs med ekspertene

Meland har helt rett i at det er ulike oppfatninger blant både legfolk og fagfolk om hvordan denne krisen bør håndteres. Det er det både i Norge og internasjonalt. Det skyldes blant annet at dette er en krise der vi har alt for lite kunnskap. Men det betyr ikke at vi er uenige om det som nå gjøres.

Utfordringen vi står overfor, er ekstraordinær. Ingen av oss har opplevd noe lignende før. Uansett hvilken beslutning som fattes, vil den kunne kritiseres, antakelig også med rette. Her finnes det ingen enkle løsninger. Alle løsninger har en stor pris, og alle vil være forbundet med stor risiko. Det eneste som er helt sikkert, er at vi må handle nå – og hele tiden skaffe ny kunnskap og utvikle metodene for håndtering av epidemien.

Den pakken av tiltak regjeringen nå gjennomfører, har støtte i våre organisasjoner og ute i helsetjenesten. Målet om å slå ned smittespredningen er riktig nå. Om den fortsatt vil være det om noen uker, er det ingen som kan si. Klarer vi ikke å slå epidemien ned, kan det bli nødvendig å endre strategi. Etter hvert som vi får ny kunnskap, kan det også bli nødvendig å skifte fremgangsmåte. Men nå er det viktigste å slå smittespredningen ned for å vinne tid. Det gir de beste forutsetningene for at helsetjenesten kan bygge kapasitet og gi god behandling og omsorg til alle pasienter.

Som faginstanser vil både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet fortsette å gi politikerne så gode smittevernråd og helsefaglige råd som mulig. Utredningene og rådene våre belyser faglige dilemmaer i beslutningsgrunnlaget for regjeringen. Det skjer i åpenhet. Åpenheten gjør medvirkning og læring mulig, og det gir grunnlag for tillit.

De neste dagene og ukene får vi mer kunnskap om effektene av tiltakene. Vi vil også få mer kunnskap om tiltakenes ringvirkninger for andre samfunnsområder. Så er det politikernes oppgave å avveie alle hensyn, også de som ikke handler om smittevern og helsetjenester, og beslutte hvordan vi best kan ivareta liv og helse, menneskene og samfunnet. Slik skal det være i et demokrati. Slik er våre roller.

Publisert: 26.03.20 kl. 20:02

Fra andre aviser