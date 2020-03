Disse bransjene trenger deg nå

Corona-krisen har gjort at tusenvis av nordmenn er permitterte. Men i noen bransjer har behovet for arbeidskraft økt kraftig. Her er jobbene du kan søke på, og rådene til deg som er på jobbjakt.

Tirsdag 24. mars var 291 000 personer registrert som helt ledige, ifølge tall fra NAV. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken, skriver NAV på sine nettsider.

– Det er få bransjer som ikke sliter nå.

