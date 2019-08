Foto: Arbeiderpartiet

Støre: - Hele Arbeiderpartiet er i sorg

Med tapet av Ingrid Aune har Arbeiderpartiet mistet et av sine største talenter, uttaler Ap-leder Jonas Gahr Støre etter at partiets ordfører i Malvik i Trøndelag, Ingrid Johansen Aune, omkom i en båtulykke natt til torsdag.

Også Eivind Olav Evensen (43), psykolog i Namsos, omkom i båtulykken i Namsos.

Ingrid Aune fra Hommelvik meldte seg inn i AUF i tenårene, og den politiske karrieren skjøt raskt fart, via lokale vern i AUF i Trøndelag og inn i rikspolitikken.

I 2012 ble hun engasjert som politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet for daværende forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap). Da han ble utenriksminister samme høst, fulgte hun med og var politisk rådgiver i Utenriksdepartementet fram til januar 2013.

«Ingrid var en dyktig politiker med et smittende engasjement for politikk og medmennesker. Hun var både ung og erfaren og stilte til gjenvalg som ordfører i Malvik kommune i Trøndelag. Hennes iherdige innsats for å sikre hele og faste stillinger er blitt til et forbilde for lokalpolitikere i Arbeiderpartiet over hele landet. Ingrid hadde stor kunnskap om internasjonale spørsmål, og hun var levende opptatt av kampen for nedrustning og internasjonal solidaritet», skriver Støre i et minneord på Facebook torsdag ettermiddag.

OMKOM: Malvik-ordføreren Ingrid Aune omkom i båtulykken i Namsos. Bildet er fra kong Haralds visitt i Malvik i 2016. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Ordfører siden 2015

Ved kommunevalget i 2015 var Aune ordførerkandidat for Ap i hjemkommunen Malvik nord for Trondheim. Partiet fikk 40,2 prosent av stemmene og Aune ble valgt til ordfører med støtte fra Ap, MDG og Sp.

Ingrid Aune rakk også å gjøre en akademisk karriere i sitt korte liv. Hun tok en mastergrad i samfunnsøkonomi på universitetet i den amerikanske byen Madison i Wisconsin i 2011, og var forskningsassistent både på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og på Institutt for forsvarsstudier.

Et stort tap

«Engasjement og humør kjennetegnet mennesket og politikeren Ingrid Aune. Familien og en stor vennekrets over hele landet har lidd et stort tap av et varmt medmenneske. Arbeiderpartiet har mistet et av sine største politiske talenter», skriver Ap-lederen i minneordet.

