VENNINNER: Ap-nestleder Hadia Tajik og partikollega Ingrid Aune på Aunes hjemsted Malvik i 2016. Aune var ordfører og ga Tajik en omvisning. Foto: Hadia Tajiks facebookside

Hadia Tajik om venninnens bortgang: – Det er uvirkelig

Arbeiderparti-ordfører Ingrid Aune mistet livet etter en båtulykke natt til torsdag. Hun var god venninne med nestleder i partiet, Hadia Tajik, som beskriver Aunes bortgang som uvirkelig.

I et innlegg på Facebook forteller Tajik om en person hun diskuterte både kjærlighet og politikk med:

«For meg var hun og en god venninne. Vi lo mye sammen. Vi diskuterte kjærlighet og politikk. Nå finnes hun ikke mer. Det er uvirkelig» skriver Tajik.

Også Aunes kjæreste Eivind Olav Evensen (43), som jobbet som psykolog i Namsos, mistet livet i ulykken.

«Tankene går til familien hennes, og til familien til Eivind Olav Evensen som omkom i samme båtulykke» skriver Tajik videre.

Ingrid Aune var fra Hommelvik og meldte seg inn i AUF i tenårene. Den politiske karrieren skjøt raskt fart, via lokale verv i AUF i Trøndelag og inn i rikspolitikken.

Ordfører siden 2015

Ved kommunevalget i 2015 var Aune ordførerkandidat for Ap i hjemkommunen Malvik nord for Trondheim. Partiet fikk 40,2 prosent av stemmene og Aune ble valgt til ordfører med støtte fra Ap, MDG og Sp.

Ingrid Aune rakk også å gjøre en akademisk karriere i sitt korte liv. Hun tok en mastergrad i samfunnsøkonomi på universitetet i den amerikanske byen Madison i Wisconsin i 2011, og var forskningsassistent både på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og på Institutt for forsvarsstudier.

– DYKTIG POLITIKER: Ap-leder Jonas Gahr Støre skriver i minnes partikollega Ingrid Aune som en dyktig politiker med et smittende engasjement. Foto: Arbeiderpartiet

Ap-leder Jonas Gahr Støre skriver på Facebook at partiet har mistet et av sine største talenter:

«Ingrid var en dyktig politiker med et smittende engasjement for politikk og medmennesker. Hun var både ung og erfaren og stilte til gjenvalg som ordfører i Malvik kommune i Trøndelag. Hennes iherdige innsats for å sikre hele og faste stillinger er blitt til et forbilde for lokalpolitikere i Arbeiderpartiet over hele landet. Ingrid hadde stor kunnskap om internasjonale spørsmål, og hun var levende opptatt av kampen for nedrustning og internasjonal solidaritet», skriver Støre i et minneord på Facebook torsdag ettermiddag.

«Engasjement og humør kjennetegnet mennesket og politikeren Ingrid Aune. Familien og en stor vennekrets over hele landet har lidd et stort tap av et varmt medmenneske. Arbeiderpartiet har mistet et av sine største politiske talenter», skriver han videre.

I 2012 ble Ingrid Aune engasjert som politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet for daværende forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap). Da han ble utenriksminister samme høst, fulgte hun med og var politisk rådgiver i Utenriksdepartementet fram til januar 2013.

OMKOM: Malvik-ordføreren Ingrid Aune omkom i båtulykken i Namsos. Bildet er fra kong Haralds visitt i Malvik i 2016. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Barth Eide: Eksepsjonelt talent

– Dette er en ufattelig tragedie, sier Espen Barth Eide til VG.

– Det er bare noen uker siden vi gikk tur sammen. Vi snakket om hennes valgkamp for å bli gjenvalgt som ordfører, men hun omtalte også kjæresten Eivind Olav, som også omkom i den ufattelige ulykken, med en spesiell glød i stemmen. Hun fortalte også at hun holdt på å lære seg portugisisk i tillegg til alle de andre språkene hun behersket, sier den tidligere utenriksministeren.

– Hvordan vil du huske henne?

– Hun var et fantastisk fint menneske og et helt eksepsjonelt politisk talent, sier Espen Barth Eide.

– Hun var målrettet, og utviste alltid stor kunnskap og kreativitet. Mange av oss så Ingrid som en fremtidig lederskikkelse på et høyere nivå i Norge, legger han til.

I et VGTV-intervju sier Barth Eide at han var dypt imponert over jobben Aune gjorde som ordfører.

– Det var tidlig å bli ordfører, hun var absolutt på den unge siden. Men hun satte seg raskt i respekt, sier han i VG-studio.

– Hun var en veldig sterk inspirasjonskilde for de yngre, som viste hva man kunne få til tidlig i livet hvis man står på og er engasjert.

TEAM: Ingrid Aune var politisk rådgiver for Espen Barth Eide da han var forsvarsminister og senere utenriksminister i 2012. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Stoltenberg: – Ingrid vil bli dypt savnet

Tidligere statsminister og leder i Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, uttrykker også sin sorg over tapet av den unge politikeren gjennom et innlegg på Facebook. Han beskriver henne som et stort politisk talent og en varm person.

«Ufattelig trist. Med Ingrid Aune har vi mistet et stort politisk talent. Ingrid ga seg aldri når hun kjempet for det hun trodde på. Hun gjorde det som politisk rådgiver i Utenriks- og Forsvarsdepartementet da hun kjempet for en mer solidarisk og trygg verden. Alltid blid og sprudlende. Alltid imøtekommende og varm. Ingrid vil bli dypt savnet» skriver Stoltenberg.

Hylles som forbilde

På Utøya har AUF i Trøndelag samlet seg for å minnes den tidligere AUFeren.

«Du var et enestående forbilde for oss. Få har hatt et så ekte engasjement for fellesskapsverdier og solidaritet som seg. Du var en av de fremste i vår bevegelse på internasjonale spørsmål, som gjerne ofte ble frontet her på Utøya. Selv om vi så gjerne skulle hatt deg med oss i kommende kamper, lover vi å videreføre ditt engasjement og fortelle om det brennende hjertet ditt til AUFerne som kommer etter oss» skriver de på Facebook.

På et stort gruppebilde holder ungdomspolitikerne opp plakater som staver navnet Ingrid.

– Vi har hatt et behov for å samles og snakke om det, sier fylkesleder Håkon Einarsve til VG.

HYLLEST: AUF i Trøndelag samlet seg til et gruppebilde på Utøya for å hedre Ingrid Aune. Foto: Sandra Tenud/AUF

Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, skriver at hun minnes «en humørfylt og dyktig ordfører og en venn».

«Ingrid var en dyktig politiker med et stort engasjement for politikk og medmennesker. Hun var en erfaren politiker som delte av sin kunnskap. Hennes iherdige innsats for å sikre hele og faste stillinger i Malvik var til stor inspirasjon for ordførerkollegaer over hele landet. Ingrid hadde og stor kunnskap om internasjonale spørsmål, og har satt tydelige spor i vårt arbeid for nedrustning og internasjonal solidaritet» er blant det Stengseng skriver for å minne den unge ordføreren.

Også tidligere leder i AUF, Eskil Pedersen, minnes partikollega Aune med et innlegg på Twitter:

Erna Solberg: – Kunnskapsrik og dyktig

Statsminister Erna Solberg har bare gode ord å si om Ingrid Aune.

– Jeg kjente henne først og fremst da hun var engasjert i Arbeiderpartiets forsvars- og utenrikspolitiske arbeid og opplevde henne som kunnskapsrik og dyktig. Mine tanker går selvsagt til hennes nærmeste, sier statsministeren.

Hun sier at Ap og norsk politikk har mistet en kvinne som trolig ville bidratt med mye i norsk offentlighet og samfunnsutvikling.

– Det er trist at unge mennesker i aktiv alder går bort og det er trist at unge mennesker som bidrar i samfunnet, går bort, sier hun.

Publisert: 01.08.19 kl. 14:13 Oppdatert: 01.08.19 kl. 15:56