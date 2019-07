PÅKJØRT: Andre Nautøy forteller at han ble truffet av en elsparkesykkel på Vålerenga i Oslo, da han var på vei til jobb. Foto: Kyrre Lien, VG

Andre Nautøy: – Jeg ble meid ned av en elsparkesykkel

Andre Nautøy sier han ble påkjørt av en elsparkesyklist som kjørte fra stedet. Fallet ga ham hjernerystelse og bruddskader på bihulene.

Hendelsen fant sted i et veikryss på Vålerenga i Oslo, da Nautøy var på vei til jobb ved 07.30-tiden onsdag.

Han forteller at det hele gikk veldig fort.

– Plutselig lå jeg bare på asfalten etter å ha landet med hodet og skulderen først. Da jeg kom meg igjen var elsparkesyklisten borte.

– Øyet er fylt av blod

Nautøy sier han er overbevist om at elsparkesyklisten fikk med seg fallet, fordi han kom i høy fart.

Han tror imidlertid vedkommende kan ha hatt flere motiv for å ikke stoppe.

– Han har tydeligvis hatt det travelt med å komme seg tidsnok på jobb. Kanskje han var redd for å bli skjelt ut og risikere å måtte betale skadeerstatning, spekulerer han.

Fallet mot asfalten resulterte i at Nautøy ble kjørt til legevakten av en kollega.

Politiet ble ikke tilkalt til stedet.

På legevakten fikk han beskjed om at han hadde pådratt seg hjernerystelse og brudd på bihulene.

– Det er derfor øyet mitt er fylt med blod. Et eller annet er ødelagt, så når jeg snyter meg kommer luften ut av øyenlokket og ikke nesen.

SYKEMELDT: Andre Nautøy er sykemeldt i to uker og må holde seg fysisk i ro for å begrense blødningene, etter sammenstøtet med elsparkesykkelen. Foto: Kyrre Lien, VG

Mener regulering er nødvendig

Det er ingen overvåkningskameraer i krysset der hendelsen inntraff.

Nautøy har derfor lite håp om å komme til bunns i hvem som kjørte på ham. Det er grunnen til at han har valgt å ikke anmelde saken.

– Jeg har ingen opplysninger om vedkommende, så dersom jeg anmelder blir det vel nok en sak som henlegges.

Til tross for skadene han pådro seg etter sammenstøtet, mener ikke Nautøy at et forbud mot elsparkesykler er rett løsning.

Han tror heller det ville vært en god idé å innføre en aldersgrense på de syklene som går i mer enn 25 kilometer i timen.

– Det bør også innføres et lignende system som med bysyklene, altså egne stasjoner der elsparkesyklene kan settes. Slik det er nå blir det et irritasjonsmoment som minner om forsøpling.

KOLLISJON: Denne uken ble en elsparkesyklist sendt til legevakten med hodeskader etter at personen kolliderte med en bil ved et fotgjengerfelt i Oslo. Foto: Kyrre Lien, VG

To skader med elsparkesykkel om dagen

Mellom 1. april og 30. juni har Oslo universitetssykehus registrert totalt 187 skader etter fall med elektrisk sparkesykkel.

Det utgjør i snitt to skader per døgn.

181 av tilfellene er registrert ved skadelegevakten, mens ytterligere seks tilfeller ved akuttmottaket på Ullevål

123 av de skadde var menn, mens 64 var kvinner

Gjennomsnittsalderen for de skadde er 30 år

Av alle tilfellene var 12 alvorlige skader, 36 moderate og 139 lettere skader

Denne uken ga politiet sin første bot til en elsparkesyklist.

Syklisten fikk 1200 kroner i bot for å ha kjørt på rødt lys på Grønland i Oslo.

– Det er samme regler for elsparkesyklister som for vanlige tråsyklister. Det innebærer at sykling på rødt lys ikke er tillatt, sa politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset Oslo til Aftenposten.

Publisert: 29.07.19 kl. 03:54

