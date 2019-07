JORDRAS: Store nedbørmengder førte til flere jordras langs E39 i Sogn og Fjordane tirsdag ettermiddag. Foto: Hallstein Dvergsdal / Firda Tidend / NTB scanpix

Ordføreren i Jølster: – Pårørende er bekymret

Mobilnettet er fremdeles nede etter at det gikk flere jordras i Jølster kommune tirsdag kveld. Det skaper vanskeligheter med å komme i kontakt med de som er rammet.

– Pårørende til de som bor i området er bekymret, fordi de ikke får tak i sine som sitter fast, sier ordfører Oddmund Klagegg (SP).

Selv befant han seg på en todagers ferie på Lillehammer, da et kraftig regnvær tirsdag kveld førte til en rekke ras langs E39 i kommunen hans.

– Det var ikke akkurat den rette plassen å være akkurat nå, sier han og legger til at han vil reise hjem til Jølster om kort tid.

Politiet og kommunen har fremdeles ikke fullstendig oversikt over situasjonen. Etter et av rasene fikk 110-sentralen meldinger om at minst én bil var tatt, og at et vitne hadde observert en person i Jølstravannet.

Disse veiene er stengt i Sogn og Fjordane E 39 Førde - Skei, på strekningen Føre - Nordfjordeid. Anbefalt omkjøring via Fv 55 og Rv 5. Ny vurdering klokken 12.

Fv 13 Eldalsosen - Dragsvik ferjekai, på strekningen Dragsvik - Moskog. Ny vurdering klokken 10.

Fv 13 Holsen, på strekningen Dragsvik - Moskog. Ny vurdering klokken 12.

Fv 451 Vassenden - Kjøsnes, på strekningen Vassenden - Kjøsnes. Ny vurdering klokken 12.

Fv 569 Nord for Slottsportentunnelen, mellom Dalseid - Romarheim. Ny vurdering onsdag formiddag.

Fv 610 Sande - Eldalsosen, på strekningen Osen bru - Eldalosen. Ny vurdering klokken 10.

Fv 615 Skarpsvoratunnelen, på strekningen Storebru - Sandane. Ny vurdering klokken 12.

Fv 691 Tverrelva bru, på strekningen Gjengedal - Aa bru. Ny vurdering klokken 12. Kilde: Statens vegvesen, Vegtrafikksentralen Vest på Twitter Vis mer

Ifølge politiet er ingen meldt savnet, men det jobbes likevel ut ifra en teori om at en person er i vannet.

– Vi har ingen indikasjoner på at det skal være flere personer enn den ene personen som eventuelt befant seg i vannet. I tillegg jobber vi ut fra en teori om at det er en bil som har blitt tatt av skredet og at det nødvendigvis har vært personer i den, sier vaktleder Terje Birkeland hos 110-sentralen til VG.

STORE ØDELEGGELSER: Dette bildet fra Vassenden sentrum viser noen av skadene rasene tirsdag medførte. Foto: Hallstein Dvergsdal / Firda Tidend / NTB scanpix

Mobilnettet nede

To basestasjoner og hele mobilnettet i det rammede området har vært nede siden tirsdag kveld.

– All kommunikasjon med folkene i området har foregått gjennom nødnettet. Etter det jeg vet har dette fungert hele veien.

– Jeg har av naturlige årsaker hatt lite kontakt med de personene som er avskåret fra omverden. Jeg har hatt mest kontakt med de pårørende. Det er mange ras som har gått over en tidsperiode på tre, fire timer, så det er litt uoversiktlig, sier han.

ORDFØRER: Oddmund Klagegg var på ferie på Lillehammer da kommunen hans ble rammet av det voldsomme uværet. Foto: Privat

Kommunen har kriseteam etablert både i Førde og på kommunehuset på Skei. I tillegg er det opprettet pårørendesenter på Skei og i Vassenden.

– Vi prøver etter beste evne å gi informasjon til pårørende, sier Klagegg.

Evakuert

Politiet opplyste tirsdag kveld at over 150 personer var evakuert. Ifølge ordføreren bor det rundt 1300 personer i området som er rammet. Også personer som kjørte langs E39 er evakuert til hotell, skolen og Gjesdal ungdomshus.

Varaordfører Jakob Andre Sandal (SV) i Jølster kommune er en del av krisestaben.

Også han forteller om flere henvendelser fra bekymrede pårørende natt til onsdag og tidlig onsdag morgen.

– Det er mange som er bekymret fordi de ikke får kontakt med sine. Det er en spesiell stemning blant innbyggerne når man ser hvordan naturkreftene kan endre ting på så kort tid.

Sandal legger til krisestaben ikke har vært ute i de rasutsatte områdene og snakket med folk, fordi de foreløpig ikke kommer i kontakt med dem.

– Men det er personell ute fra nødetatene og Røde Kors, legger han til.

KRISESTAB: Varaordfører Jakob Andre Sandal i Jølster kommune. Foto: SV Sogn og Fjordane

Katastrofeområde

På grunn av uværet har det vært få muligheter til å fly over området. Ifølge ordføreren har helikopteret blitt brukt til overflatesøk i Jølstravannet de korte periodene det har vært trygt nok å være i luften.

– Dette er ikke enkelt. Det er vanskelig å skaffe seg full oversikt over hva som har skjedd. Materielle skader kan som regel rettes opp i. Det er verre om folk, liv og helse er involvert. Jeg håper at det ikke medfører riktighet, sier han og viser til personen vitner skal ha observert i vannet.

STORE NEDBØRSMENGDER: Elver og vassdrag flommet over som følge av det voldsomme uværet tirsdag. Foto: Sølvi Kobbeltvedt / NTB scanpix

Siden rasene i går har kriseteam vært i området. Ordføreren forteller at de som har vært der har følt seg utrygge, og han tviler dermed på at det rammede området blir tilgjengelig for folk i dag.

– Jeg er i telefonen hele tiden, og disse tingene blir vurdert fortløpende. Vi vil få inn en geolog etter hvert.

Han forteller at han har fått rapporter om at Jølstravannet er farget brunt av jordmassene som har kommet fra fjellet.

– Det ser nok ut som et katastrofeområde – spesielt i Vassendenområdet.

– Nå er fokuset først og fremst å få oversikt og kontroll. Jeg tror og håper at vi har kontroll på liv og helse, men vi har ikke full oversikt over skadeomfanget, sier han.

Veier stengt

Deler av E39 mellom Bergen og Ålesund er fremdeles stengt onsdag morgen.

– Vi har ikke full oversikt over situasjonen enda, fordi mobildekningen er ute oppover mot Jølster. E39 er fortsatt stengt, noe som skaper problemer for vår kommune, men situasjonen er nok vanskeligst i Jølster, sier rådmann i Førde kommune, Ole John Østenstad.

Også flere småveier i området er stengt, og dette fører til lange omkjøringer, ifølge rådmannen.

Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommune blir slått sammen til Sunnfjord kommune fra januar 2020. Gjennom natten har Førde kommune også flyttet rundt 15 personer til et hotell.

– Det skyldes at fasilitetene ikke var så gode i utgangspunktet, og vi valgte å flytte dem til Thon hotel, sier Østenstad.

Førde kommune satte i likhet med Jølster krisestab tirsdag kveld, men denne er nå avviklet.

Publisert: 31.07.19 kl. 08:25 Oppdatert: 31.07.19 kl. 08:56

