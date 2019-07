HUSKESTUE: En fysisk sperring av døren forteller at denne nye private barnehagen i Oslo ikke får åpne dørene. Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (t.h.) for Høyre i Oslo og partiets byrådslederkandidat i Bergen, Harald Victor Hove, vil åpne dørene til denne, og til en ny privat barnehage i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Høyre-topper raser mot nye, stengte barnehager

Høyres byrådslederkandidater i Oslo og Bergen husker utenfor en splitter ny barnehage i Oslo. Som står ubrukt.

– Om få dager åpner barnehagehøsten og det er bare ideologi som står i veien for at dørene kan åpnes, sier Oslo Høyres Eirik Lae Solberg.

– Vi har liknende tilfelle i Bergen, hvor en splitter ny barnehage står klar, som det rødgrønne byrådet i Bergen nekter å åpne, fordi de har funnet ut at det ikke går. Den har nemlig private eiere, sier byrådslederkandidat for Høyre i Bergen, Harald Victor Hove.

– Det er vanvittig at Ap setter ideologi foran barna. Mange foreldre flyttet inn i dette boligkomplekset fordi de ble lovet barnehageplass i samme bygg. Men fordi Ap-byrådet i Oslo har innført et forbud mot nye private barnehager, så står denne nye barnehagen tom. Jeg tror det bare er ideologene i Ap, SV og Rødt som forstår at det er mulig, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre.

– Uforståelig

De reagerer kraftig på Ap-leder Jonas Gahr Støres uttalelser til VG tirsdag, hvor han var kritisk til kommersielle barnehagekjeder.

– Dette bekrefter dessverre at kvaliteten på tilbudet til barna har blitt underordnet for Ap. Det de er opptatt av, er hvem som eier barnehagen, ikke hvor bra barna har det. Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve at et styringsparti som Ap setter ideologi foran hensynet til barna, sier Solberg.

Barehagen de husker utenfor, har store sperringer foran inngangsdøren.

VG fortalte om denne barnehagen i april: en private barnehagekjeden Espiras nye barnehage på Økern, nord for Oslo sentrum. Den var klar for å ta imot barn.

Den gang viste byrådsleder Raymond Johansen til et møte de skulle ha påfølgende fredag. Han sa at han at han «har stor tro på at dette løser seg ved at vi kjøper eller leier barnehagen».

– Nå er det gått flere måneder og ingenting har skjedd. 1. august åpner landets barnehager igjen etter ferien, men ikke denne. Det er uforståelig for meg at kommunen eventuelt skal bruke mange titalls millioner kroner på å kjøpe den, bare fordi det er kommunen som skal drive, sier Solberg.

Erkjenner feil - ber Johansen gjøre det samme

Han strekker en utstrakt ideologisk hånd til Raymond Johansen:

– Det er riktig at vi da vi satt i byrådet frem til 2015, i en toårsperiode hadde en sperre mot nye kommunalt drevne barnehager. Men i 2015 gikk vi inn for å oppheve det forbudet. Fordi vi innså at det ble feil: Vi så da og ser nå at det beste er en miks mellom offentlige og privat drevne barnehager. Vi lærte av våre feil og jeg ber Johansen lære av sine – og innse at en miks er fornuftig, sier Solberg.

– I Bergen gjelder det nå Damsgårdssundet barnehage, som inngår som en viktig del av transformasjonen av Bergen sentrum, tilknyttet et boligkompleks som skal bidra til at småbarnsfamilier kan og vil etablere seg i sentrum. Det argumenteres med at det er full barnehagedekning i hele Bergen, men poenget med denne barenhagen er at den skal bidra til at foreldre vil bo i sentrum, sier Hove.

– Barnehagen fikk løfte om kommunalt tilskudd i fjor, men blant annet en utsettelse gjorde at den ble trukket. Så opplever jeg at det har skjedd en ideologisk eksport fra Oslo til Bergen: Det rødgrønne byrådet i Bergen har også lagt seg på en linje hvor de vil nekte det private selskapet Trygge Barnehager å drive sin egen barnehage, sier han.

Solberg gir jakkegaranti

Solberg gir en garanti:

– Blir jeg byrådsleder etter høstens valg, skal jeg oppheve forbundet mot privat drevne barnehager - før jeg har hengt av meg frakken.

Kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira Gruppen AS sier de er innstilt på å leie til Oslo kommune.

– Vi har vurdert rettslige skritt, men ser at det vil ta så lang tid og være så ressurskrevende, at vi av hensyn til beboerne som venter på barnehageplass, har bestemt oss for å leie ut til Oslo kommune. Foreløpig er det stor avstand når det gjelder pris, men vi er innstilt på å finne en løsning.

– Dere vil ikke selge til Oslo fordi dere håper på regimeskifte etter valget?

– Ja, det er leie som er aktuelt.

– Jeg er ikke allergisk

Det liker Raymond Johansen, selv om det har tatt lenger tid enn han trodde.

– Jeg er glad for at kommunen og Espira Gruppen AS har dialog om hvordan vi kan få denne barnehagen i drift i kommunal regi. Dette er ikke en barnehage som skal stå stengt. Oslo kommune ønsker å åpne barnehagen gjennom kjøp eller å leie den.

Han sier han ikke forbyr private aktører.

– Vi ønsker en balanse mellom kommunale og ideelle aktører, det var det ikke etter 18 år med høyrestyre i Oslo. I Norge de siste årene har markedsandelen til de store kommersielle barnehagekjedene blitt stadig større. De seks største kjedene har 32 prosent av barna og 60 prosent av det samlede resultatet før skatt i det private barnehagemarkedet. Jeg er ikke allergisk mot private løsninger, men dette er ikke en utvikling som er bra for barna og samfunnet for øvrig:

– De private barnehagene har lavere bemanning og lavere formell kompetanse blant personellet. De bruker i større grad innleid personell og har flere midlertidige ansatte. Jeg mener dette er gode grunner til å være streng på dette feltet, uavhengig av ideologi, dette handler om at pengene skal komme barna til gode, sier Johansen.

– Damsgårdssundet barnehage åpnet ikke i 2018, som var den opprinnelige planen. Heller ikke i 2019 greide de å åpne barnehagen og søke tilskudd i tide. Bydelen har nå full barnehagedekning for første gang og hvis de hadde fått tilskudd nå, så ville vi risikert at ansatte ble overtallige i andre barnehager. Om situasjonen endres neste år, kan de få tilskudd. I Bergen er det 70 prosent private barnehager og vi ønsker derfor flere kommunale, men vi har ingen ideologisk basert motstand mot denne private barnehagen, sier barnehagebyråd Linn-Kristin Engø (Ap) i Bergen.

– Årsaken til at vi ikke har åpnet i år, er at byrådet i Bergen ikke ville gi oss tilskudd for 2019, sier Tor-Hasse Paulsen i Trygge barnehager.