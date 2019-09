BONDE MED MER: Bjarne Sommerstad var i mange år ordfører i Andebu i Vestfold. Så bidro han til å legge ned sin egen kommune og eget ordførerverv ved å gå inn for sammenslåing med Sandefjord. Her lar bonden og byggmesteren seg avbilde i egen kornåker på Skjelland i Andebu. Foto: Terje Bringedal, VG

Sp-ordføreren gikk inn for sammenslåing – sier han fikk refs av Sp

ANDEBU (VG) Mangeårig Sp-ordfører, Bjarne Sommerstad, opplevde at han fikk klar beskjed av en alvorlig Trygve Slagsvold Vedum da han gikk inn for å slå Andebu sammen med Sandefjord. Dette var ikke Senterparti-politikk.

Nå har den tidligere kommunen i Vestfold vært en del av nye Sandefjord i drøye to år.

Den tidligere Sp-ordfører i Andebu er degradert til utvalgsleder i Sandefjord. Han angrer ikke et sekund på at han – som kom fra det svært sammenslåingskritiske Senterpartiet – gikk inn for sammenslåing.

– Min rolle som ordfører er å forfekte det politikerne i Andebu ville. Og de ville ha en sammenslåing, forklarer Sommerstad.

– Men hva ville Senterpartiet lokalt?

– Vi ville ha en folkeavstemning, men det ble det ikke flertall for i formannskapet. Vi gjennomførte i stedet to meningsmålinger som viste at 76 prosent av de spurte mente at Andebu burde slå seg i hop med en annen kommune. Det var et greit «go» for oss for å gå videre med sammenslåing, svarer Sommerstad.

– REFSET IKKE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum avviser at han har delt ut refs til partifelle og eks.ordfører Bjarne Sommerstad fordi sistnevnte gikk inn for kommunesammenslåing.

Han sier han er veldig bevisst på en ordfører i en kommune skal være en samlende leder for det politiske miljøet i kommunen, mer enn en partipolitiker.

– Det er den rollen jeg har utført, sier han, og legger til:

– Men jeg måtte jo betale for det – spesielt fra mitt parti sentralt. Jeg fikk reaksjoner på det derfra.

– Du fikk refs fra partilederen?

– Å, ja da. Det fikk jeg. Jeg måtte forklare at her kan du sykle gjennom både Andebu og Sandefjord på en lading på el-sykkel. Avstandene er korte. Ut fra signalene lokalt var det ikke noen tvil om hva jeg burde gå inn for. Hele Vestfold var i sammenslåingsmodus. Andebu kunne fort blitt partert opp og delt mellom Tønsberg, Lardal, Stokke, Sandefjord og andre kommuner her dersom vi ikke gjorde som vi gjorde, sier han.

– Aldri fått refs fra meg

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, tror Sommerstads hukommelse må ha spilt ham et puss dersom han oppfattet tilbakemeldingen som skjenn.

– Han har aldri fått refs fra meg. Men vår linje sentralt har vært klokkeklar: Sp går mot kommunesammenslåinger. Det har jeg kommunisert også til Bjarne Sommerstad. Men samtidig har vi respekt for lokale beslutninger, sier Vedum til VG.

Han kan selv huske bare to Sp-ordførere som har gått inn for sammenslåing. Sommerstad i Andebu er den ene av dem. Den andre befant seg i nabokommunen Lardal i Vestfold.

Sommerstad selv husker at sentrale Sp-personer ikke var blide på ham.

– Jeg ble kontaktet, ja. Jeg var jo litt frimodig og gikk ut i lokalavisen og sa at Vestfold burde bli én eneste storkommune med parlamentarisk styresett og bydelsutvalg. Det ble det virkelig bråk av, husker Sommerstad.

TREFFER KJENTE: Eks.ordfører Bjarne Sommerstad treffer kjente over alt i Andebu. Her foran det flunkende nye Møylandssenteret, møter han Gerd Bakke og Inger Lise Hvitstein (til høyre).

«Alle» kjenner Bjarne

Da VG blir med ham på en runde rundt i Andebu sentrum, blir han tatt imot som om han fortsatt var ordfører.

«Alle» kjenner han Bjarne. Og gammel-ordføreren hilser i øst og vest. På det nye Møylandssenteret – et flunkende nytt botilbud for eldre med omsorgsbehov, nærmer det seg heltedyrking.

Sommerstad sier at uten en sammenslåing, hadde ikke senteret fått de 50 millioner kronene ekstra fra velstående Sandefjord som førte senteret helt opp i eliteserien.

– Støtter du også sammenslåingen mellom Vestfold og Telemark?

– Nei, det gjør jeg slett ikke. Det er helt forkastelig at storting og regjering ignorerer fem av seks fylker om hvordan de vil møte fremtiden. Nå ser vi at regjeringspartiene blør fordi de ikke har hørt på folket. Vi ordførere hadde først noe vi skulle ha sagt det siste halve året før reformen ble banket igjennom, klager eks.ordføreren som nå prøver seg som Sps ordførerkandidat i sammenslåtte Sandefjord.

– Ikke pent

Bjarne Sommerstads datter, Lise Marie Sommerstad (28), er selv Sp-politiker og høyt oppe på partiets valgliste til det nye fylkestinget i Vestfold og Telemark.

Hun husker godt hvordan pappa Bjarne ble behandlet av Sp sentralt da han frontet kommunesammenslåing.

– Det var ikke pent. At han som ordfører og vi som lokallag i Sp gikk inn for sammenslåing med Sandefjord, ble tatt ille opp. Det ble ikke tatt spesielt hensyn til at vi som lokalparti visste best hva som var best for bygda og kommunen.

– Du var enig med ham?

– Ja, det var jeg, selv om jeg visste at vi ville bli litt svette av å måtte forsvare dette i partiet, svarer Lise Marie Sommerstad, som tidligere har gjort seg bemerket som en av få utdannede murere i det mannsdominerte yrket.

ALLTID ANDEBUSOKNING: Lise Marie Sommerstad (28) er selv Sp-politiker og høyt oppe på valglisten til fylkestingsvalget. Men hun vil alltid være fra Andebu på tross av kommunesammenslåingen som hun støttet – som sin far.

Sp-politikeren vakte også betydelig oppsikt da hun fortalte om sin hobby som akt- og nakenmodell for fem-seks år siden.

Nå tar hun sin far og eks.ordfører i forsvar for at han var med på å legge ned kommunen der de begge vokste opp.

– Vi har fått større forhold og større- og bedre fagmiljøer i den sammenslåtte kommunen. Det er noe av det som har betydd mest for meg.

– Mister dere ikke Andebu-identitet?

– Den har jeg fortsatt i god behold. Jeg er fra Andebu, pappa er herfra, og vi vil alltid være det, svarer Lise Marie Sommerstad, som har overtatt en gård i bygda – bare en liten traktortur fra farsgården på Skjelland i vestfoldbygda.

