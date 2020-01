KrF-Ropstad etter Frp-exiten: – Vi har mye ugjort

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad takker Siv Jensen for samarbeidet, og sier han tar til etterretning at hun og Frp har valgt å gå ut av regjering.

– Jeg har vært tydelig på at KrF har tenkt til å fortsette å ta ansvar for å sitte i regjering fremover. VI har opplevd gode gjennomslag, og vi har mye ugjort, sier Kjell Ingolf Ropstad på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Han sier han mener det var riktig og viktig at man henter norske barn i Syria hjem, også når det involverte å hente hjem moren.

– Å sitte i regjering krever at du tar ansvar. Regjeringen kom i en krevende situasjon, og et vanskelig dilemma, der KrF har vært tydelige helt siden landsmøtet i fjor vår, sa han.

På sitt landsmøte i april vedtok KrF at de vil hente hjem alle barn av norske IS-krigere, og ikke vil akseptere en forutsetning om at de skal skilles fra foreldrene for å hentes hjem.

– Godt samarbeid

Ropstad sier han tar til etterretning at Siv Jensen i dag har trukket beslutningen om at konsekvensen av saken der IS-kvinnen hentes hjem er at de går ut av regjeringen.

Frp-lederen bekreftet på en pressekonferanse mandag at partiet trekker seg ut.

– Jeg vil takke Siv Jensen for samarbeidet. Vi har hatt et år sammen i regjering, der jeg personlig har hatt et godt samarbeid med Siv Jensen og opplever at vi har hatt et godt samarbeid sammen - Blant annet rekordutbygging av jernbane og vei, og ikke minst verdiskaping og jobbskaping i hele landet.

– Ikke grå politikk å løfte barnetrygden

Fremover sier han at KrF kommer til å ha fokus på fattige barn i Norge, og internasjonalt.

– KrF var godt fornøyde med Granavold-plattformen, der vi fikk gjennomslag for å øke barnetrygden. Det ligger mye arbeid videre der, sier han.

–Vi ønsker enda sterkere tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge og internasjonalt. I regjeringsplattformen er vi også tydelige på at vi ønsker en sterkere innsats, også internasjonalt.

Ropstad sa i helgen at det var utelukket å reforhandle eller endre Granavold-plattformen, og ba Frp tenke seg om. Også Venstre-leder Trine Skei Grande sa tvert nei til Frp-krav som kunne innebære reforhandling av regjeringsplattformen fra Granavolden.

Frp-leder Siv Jensen uttalte på sin side at begeistringen gradvis ble mer og mer borte, etter at Venstre og KrF kom inn i regjeringen.

Hun har flere ganger kritisert regjeringen, og sagt at den har blitt grå og kjedelig, og sagt at saken med IS-kvinnen gjør at begeret er fullt.

– Vi er jo som sagt veldig godt fornøyd med de gjennomslagene vi har fått - jeg mener ikke det er grå politikk å løfte barnetrygden for første gang på over 20 år, sier Ropstad når han får spørsmål om dette under pressekonferansen.

Han trekker også frem jordbruksoppgjøret, og innsats for verdens fattige.

– Jeg mener denne regjeringen har gjennomført veldig god politikk - og så er det riktig at vi har vært opptatte av denne beslutningen. Men det er vel noe som heter at det er ikke nødvendigvis dråpen som får begeret til å renne over. Så du kan ikke heller bare skylde på dråpen, men at det har vært den totale situasjonen som jeg registrerer har vært krevende for Frp. Men i dag tar jeg bare til etterretning at de har valgt å trekke den konklusjonen, og jeg takker Siv Jensen for det samarbeidet vi har hatt nå, og ser frem til samarbeid i den nye situasjonen når Frp nå går tilbake til Stortinget, sier han.

