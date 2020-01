MINTES DRAPSOFFER: Levende lys brant utenfor Prinsdal Grill i Oslo, to dager etter at 21 år gamle Halil Kara ble skutt og drept på stedet. Foto: Trond Solberg, VG

Prinsdal-siktet utlevert til Norge

Den siktede mannen i drapssaken i Prinsdal i Oslo, som ble pågrepet torsdag 16. januar i Ungarn, kom til Norge onsdag ettermiddag.

Politiet ønsker å avhøre ham torsdag, og siktede skal etter planen fremstilles for varetektsfengsling fredag, opplyser Oslo-politiet i en pressemelding.

20-åringen ble pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia torsdag i forrige uke. Norsk politi fikk allerede dagen etter pågripelsen klarsignal til å hente den drapssiktede mannen i Ungarn.







I alt tre unge menn fra Oslo er nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Halil Kara (21), som ble skutt i hodet ved Prinsdal Grill sørøst i Oslo fredag 10. januar.

En 18 år gammel mann ble i Oslo tingrett fredag varetektsfengslet i fire uker. Den tredje siktede i saken, en annen 20-åring, ble varetektsfengslet i fire uker torsdag.

Den 20 år gamle mannen ble pågrepet tirsdag fordi han oppbevarte et skytevåpen i Oslo sentrum og ble altså også siktet for drapet i Prinsdal eller for å ha medvirket til det.

– Mannen er allerede varetektsfengslet på bakgrunn av grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, opplyste politiet fredag.

