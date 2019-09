SJARMØR: Ifølge Kattehuset på Kongsberg er den tyske katten litt av en sjarmør. Foto: Kattehuset Kongsberg

Tysk katt gjenforent med eier etter fire måneder: – Alle gråt!

Den tyske katten Derrick (4) har vært savnet siden mai, men fredag ble han endelig gjenforent med eieren sin.

For litt over tre uker siden ble en haltende, svart katt observert ved sølvgruvene i Saggrenda i Kongsberg. Katten var svært sky, men etter tre uker gikk den med på å bli hanket inn, forteller Kjersti Fredensborg i Dyrebeskyttelsen Kongsberg.

Katten, som midlertidig ble kalt Derrick (4), var registrert med tysk chip, men ikke på noen eier.

– Vi har forsøkt flere søkemotorer i Europa, men uten respons på noen av dem. Om ikke eier melder seg innen 14 dager er den i vår beskyttelse, så da kommer vi til å adoptere den bort, sa Fredensborg tirsdag.

PÅ VIFT: Derrick gikk sky rundt i skogen da han ble funnet. Foto: Kattehuset Kongsberg

Det var Laagendalsposten som først meldte om saken.

Politiet og Dyrebeskyttelsen i hovedstaden ble også innblandet i søket for å finne eierne, ifølge Fredensborg. Tyske bekjente av Dyrebeskyttelsen ble også kontaktet i håp om at Derrick kunne gjenforenes med eierne sine, og at mysteriet om hvordan katten havnet i Kongsberg skule bli løst.

Gjenforent: – Alle gråt!

Fredag oppdaget en tilfeldig kvinne en lapp i skogen der Derrick forsvant, med et bilde og etterlysning av katten. Kvinnen visste tilfeldigvis at Derrick var hos Dyrebeskyttelsen, og bestemte seg for å ta kontakt.

EIERLØS: Den tyskregistrerte hannkatten kan få oppholdstillatelse i Norge dersom ikke eierne melder seg. Foto: Dyrebeskyttelsen Kongsberg

Dyrebeskyttelsen i Kongsberg opplyser til VG fredag kveld at de nå har funnet eieren.

– Da vi ringte eieren, ble hun så utrolig glad. Hun hadde savnet den katten skikkelig, sier Unni Skjonstad i Dyrebeskyttelsen i Kongsberg til VG fredag kveld.

Eieren, som tidligere bodde i Tyskland med katten, tok turen til Kongsberg så fort hun fikk beskjeden. Skjonstad forteller at eieren tidligere bodde i Kongsberg for en kort periode i forbindelse med jobb i mai, som var da Derrick forsvant.

Dermed har katten, som egentlig heter Nero, vært savnet i over fire måneder.

– Gjenforeningen var utrolig rørende. Alle gråt! Det var helt utrolig. Med engang eieren kom inn døren, løp katten bort til henne og mjauet. Den har ikke mjauet før, så han kjente henne igjen med engang, sier Skjonstad.

