PST vil tiltale Waras samboer Laila Bertheussen

PST vil at samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen, skal tiltales etter en paragraf med strafferamme på ti års fengsel.

PST har nå sendt over sin innstilling til tiltale av Bertheussen. Det bekrefter statsadvokat Marit Formo til VG.

– Vi kan ikke kommentere innholdet i innstillingen, og heller ikke fremdriften. Det eneste vi kan si er at vi mottok saken fra PST med forslag til påtaleavgjørelse. Det er riksadvokaten som tar endelig stilling til dette, sier hun.

VG får bekreftet at PST i innstillingen foreslår at Bertheussen skal tiltales etter flere tiltale punkter hvorav det alvorligse er straffelovens paragraf 115 om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Paragrafen har en strafferamme på ti års fengsel.

Det var NRK som først meldte at de kunne erfare at PST innstiller på at Bertheussen skal innstilles.

Riksadvokaten har det endelige påtaleansvaret i de mest alvorlige straffesakene i Norge. Dette gjelder saker som drap, alvorlige sedelighetslovbrudd, grov narkotikakriminalitet og i dette tilfellet paragaraf 115 som er en del av straffelovens kapitell 17 om vern av Norges selvstendighet og andre grunleggende nasjonale interesser.

Straffeloven § 115: Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

Elden: Løs påstand

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, skriver i en sms til VG at det er vanskelig å forholde seg til det han kaller «en løs påstand fra NRK».

Og videre:

«Det er bra med fremdrift i saken. Hun er så langt vi vet siktet for ett forhold av oppdiktet anklage som hun har benektet. Det er bra saken løftes til toppen.»

Hærverk og trusler

28. mars gikk Tor Mikkel Wara (Frp) av som justisminister etter at samboeren ble mistenkt for hærverk og trusler rettet mot parets felles hjem i Oslo.

Da var hun allerede siktet for å ha diktet opp en straffbar handling.

PST-sjefen har tidligere uttalt at Bertheussen mistenkes for å ha satt på bilbrannen og gitt inntrykk av at brannen var påtent av en eller flere ukjente gjerningsmenn.















GJORDE UNDERSØKELSER: 14. mars gjorde politiet undersøkelser i boligen til Bertheussen og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

FAKTA: Trusler og hærverk 6. desember i fjor tegnet noen et hakekors og skrev «rasisit» og «rasist» på familiens hus og bil. Det var festet en hyssing til bensintanken, som skal ha vært forsøkt påtent. 17. januar var det brann i en søppelkasse på utsiden av huset. 11. februar fant politiet et tøystykke med flasker bundet fast på bilen. Det var spor av brennbar væske i flaskene. 2. mars ble det funnet et truende brev i postkassen. 10. mars sto bilen til familien i brann. I tillegg til disse hendelsene skal det ifølge PST ha skjedd flere hendelser som ikke er kjent for offentligheten.

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, har tidligere sagt at han mener noe annet enn en henleggelse vil være en grov feil.

– I denne saken er det så mange spor som peker i andre retninger, at man må ha tunnelsyn for ikke å se andre veier enn mot min klient, uttalte Elden nylig til Filter Nyheter.

