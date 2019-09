RASENDE: Carl I. Hagen mener Abid Rajas utspill i dagens Aftenposten om Frps «brune propaganda» er langt over streken. Foto: Tore Kristiansen

Rasende Carl I. Hagen om Abid Raja: – Nytt lavmål

Frp-nestor Carl I. Hagen sier utspillet til Abid Raja (V) om partiets bruk av såkalt «brun propaganda» er langt over streken.

I en kronikk i Aftenposten i dag langer Venstre-politiker Abid Raja igjen ut mot regjeringspartner Fremskrittspartiet. Han står fast ved sitt omdiskuterte utsagn om at Siv Jensen og Sylvi Listhaug tar i bruk «brun propaganda».

I kronikken henvender han seg direkte til statsminister Erna Solberg (H):

– Ja, kjære statsminister, at Jensen trekker frem nettopp det begrepet som seks år tidligere ble beklaget fordi det kunne oppfattes som høyreekstremt, det kaller jeg brun skremselspropaganda, skriver Raja om Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering».

Stortingspolitiker for Frp, Carl I. Hagen, mener Raja har senket seg til et nytt lavmål og at beskyldningene han kommer med er helt urimelige.

– Jeg synes det er trist at Abid Raja senker seg til et slikt lavmål, ved å beskylde lederen og nestlederen i Frp for brun propaganda. Det gir assosiasjoner til fascismen og nazismen, som Frp ligger langt unna. Vi er en varm forsvarer av menneskerettigheter – altså stikk i strid med det han beskylder oss for, sier Hagen til VG.

Støvet etter bompengekrisen hadde så vidt lagt seg før regjeringspartnerne Venstre og Fremskrittspartiet (Frp) røk i tottene på hverandre igjen. Først gikk Abid Raja (V) til frontalangrep på Frp:

– Vi skal si klart og tydelig fra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa Venstre-profilen til NRK.

Grande valgte å støtte partikollegaen, noe som førte til full fyr i Frp. Flere sentrale Frp-politikere kritiserer Venstre-lederen i Dagbladet, som omtalte saken først. Flere av dem knytter Rajas utspill til valget av ny partiledelse i Venstre på landsmøtet i 2020.

FRUSTRERT: Morten Wold (Frp) mener Venstres Abid Raja bommer i Frp-kritikken. Foto: Gøran Bohlin

Skei Grande: – Ingen kommentar

Venstreleder Trine Skei Grande sier til TV2 at hun ikke har sett innlegget:

– Han gjentar kritikken og skrur litt til. Er du enig med ham?

– Jeg har ingen ting å si ut over det jeg sa på lørdag: Erna har sagt at nå må vi skru ned konflikten, og det skal jeg bidra til.

– Men er du enig med Rajas beskrivelse av Frp-politikere som driver med brun propaganda?

– Jeg har ingen ting å si ut over det jeg sa på lørdag, sier Grande til kanalen.

Morten Wold: – Rajas enmannssirkus

Stortingets andre visepresident Morten Wold (Frp) dundrer løs mot Abid Raja (V), som er kollegaen hans i Stortingets presidentskap:

– Raja påstår noe som er så langt fra sannheten som det går an å bli. Man må kunne ha forskjellige oppfatninger om innvandrings- og integreringspolitikk uten å bli beskyldt for å være brun eller tilnærmet nazist.

Wold mener det er en utbredt frustrasjon over Venstre-politikeren i Frp.

– Det må bli slutt på at Abid Raja er på evig rundreise med sitt enmannssirkus. Jeg skal ikke si hvilken sirkusartist jeg mener han minner mest om, men jeg er lei av hans evige jakt på soloutspill i mediene – og angrep på en regjeringspartner, sier han og fortsetter:

– Raja rakker ned på Frp for å posisjonere seg i kampen for å bli ny partileder i Venstre.

– Hvordan ville det blitt å forholde seg til Raja hvis det blir et lederskifte i Venstre og det er han som blir leder?

– Det får man jo forholde seg til i det øyeblikket det problemet skulle oppstå. Jeg vil si at han kommer litt av sted på feil fot, hvis han skal samarbeide når man har et sånt forhold til en regjeringspartner.

Carl I. Hagen mener Raja har gått langt over streken denne gangen:

– Det alvorligste er at han, mellom linjene, henvender seg til Statsministeren og ber Solberg om å sparke Frp ut av regjeringen. Mener han det, bør han i hvert fall si det med rene ord, sier Hagen.

Han mener Raja burde lagt bort stridsøksen nå som valget er over, og bidratt til ro og samarbeidsvilje i regjeringen:

– Regjeringspartiene er i en vanskelig situasjon – og Raja velger å gjøre det enda vanskeligere, sier Hagen.

– Skei Grande og Venstre har et voksende problem med Abid Raja.

Raja roser Kallmyr

Både tidligere nestleder i Frp, Ketil-Solvik Olsen, og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) får ros i Rajas kronikk.

Eks-samferdselsminister Solvik-Olsen, som Raja kaller «en strålende politiker», roses for uttalelsen om at han i 2013 sa at han oppfattet snikislamisering som et dårlig ord.

Jøran Kallmyr beskrives som et medmenneske som bryr seg og er «en Frp-statsråd som har stått frem og inspirert den siste tiden, har sagt at muslimhat finnes i Norge.»

Kallmyr har ikke besvart VGs henvendelser. Solvik-Olsen flyttet til USA i 2018 da kona fikk jobb i Alabama. Han har heller ikke besvart VGs henvendelser (syv timers tidsforskjell gjør, til informasjon, at det er natt der.)

