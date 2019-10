BILIST-VENN: Finansminister Siv Jensen (Frp) forsøker å hindre prisøkning på drivstoff med lavere veibruksavgift – for å kompensere for økt CO₂-avgift. Foto: Trond Solberg, VG

Regjeringen verner bilister etter økt CO₂-avgift

Finansminister Siv Jensen (Frp) røper kutt på fem prosent på veibruksavgiften for drivstoff i statsbudsjettet. Lekkasjen medfører at bilister skjermes mot økningen i CO₂-avgift som Erna Solberg (H) lekket fra New York fredag.

Avgiftskuttet og avgiftsøkningen skal samlet ikke slå ut i endrede drivstoffpriser, fordi lavere veibruksavgift på drivstoff skal kompensere for den økte CO₂-avgiften på diesel og bensin.

Mens regjeringspartiet Venstre feiret økningen i CO₂-avgiften som en seier, har regjeringspartner Frp presset gjennom at bilistene skal fredes. Det bekrefter finansminister Siv Jensen overfor VG.

– Dette er veldig enkelt. Vi følger opp i statsbudsjettet det som er nedfelt i Granavoldenplattformen hva gjelder veibruksavgiften, sier Siv Jensen til VG.

Samtidig går MDG-talsmann Arild Hermstad ut mot Frps regjeringspartner Venstre, for å skjerme bilistene for virkningen av CO₂-avgiften.

– Det skal bli dyrere å forurense, men ikke i den sektoren hvor det faktisk monner å gjøre noe med avgiftene, kritiserer Hermstad.

Veibruksavgiften utgjorde i 2018 16,1 milliarder kroner – en økning på 3 prosent fra året før. Veibruksavgiften på autodiesel utgjorde 25 prosent av totale miljøavgifter i 2018 og var den største av alle miljøavgiftene, ifølge tall fra SSB.

SOLID DELEGASJON: Statsminister Erna Solberg ledet sist uke en stor norsk delegasjon på FNs høynivåmøte i New York, hvorfra hun slapp nyheten om økt CO₂-avgift. Fra venstre: klimastatsråd Ola Elvestuen (V), Erna Solberg, utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) og kronprins Haakon. Bak til høyre skimtes også helseminister Bent Høie (H). Foto: Thomas Nilsson, VG

– Et kutt på fem prosent i veibruksavgiften på drivstoff skal balansere ut økningen i CO₂-avgiften på drivstoff, Siv Jensen?

– Ja, det er en utjevning slik vi går inn for i Granavolden, svarer Jensen.

– Kan du garantere at diesel- og bensinprisene ikke går opp som følge av dette?

– Pumpeprisene påvirkes av flere forhold, ikke minst oljeprisen. Men når CO₂-avgiften øker, så kompenseres dette med lavere veibruksavgift, svarer Jensen.

– Er det riktig å verne bilistene mot klimakutt på denne måten?

– Ut fra det Frp har jobbet for i mange år for å holde drivstoffprisen nede, så blir det ivaretatt her. Det er ingen grunn til bekymring for at CO₂-avgiften i seg selv fører til høyere drivstoffpriser.

– Ligger det an til en lignende utjevning i de fire-fem neste statsbudsjettene også?

– Vi følger opp det som står i Granavolden også om dette. Men i første omgang konsentrerer vi oss nå om statsbudsjettet for 2020.

I Granavoldenerklæringen heter det spesifikt under skatte- og avgiftskapittelet at økte pumpepriser som følge av økt CO₂-avgift på drivstoff ilagt veibruksavgift i sin helhet skal motsvares med reduserte avgiftssatser på drivstoff.

Budsjettlekkasjene Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram 7. oktober 2019. Dette er lekkasjene som har kommet så langt om forslaget fra regjeringen. * Regjeringen vil redusere eiendomsskatten ytterligere, ned til 4 promille. * Barnetrygden skal øke med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Det skjer fra 1. september 2020. * 7 milliarder kroner til klimatiltak. Av dette skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing, 1,4 på miljø og klima, 3,3 på klima og skog og 520 millioner kroner på bærekraftig hav. Dette inkluderer 500 millioner til klimatilpasningstiltak i utviklingsland: 100 millioner til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse, 100 millioner til matsikkerhet, fiskeri og landbruk, 50 millioner til bærekraftig havbruk, 200 millioner til klimatilpasning i det grønne klimafondet og 50 millioner til FNs tilpasningsfond. * 700 millioner kroner settes av til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi. * 400 millioner kroner over fire år til å bygge eller renovere sykehjem på eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. * 150 millioner kroner over kommunerammen skal gå til opptrappingsplanen for rus og 29 millioner til gatehospitalet i Bergen. * 150 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri. * 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier. * 100 millioner kroner til elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Stjørdal. * 60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS) på Ullandhaug, ifølge Stavanger Aftenblad. * 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim, som skal være et ledende senter for havromsteknologi. * Det settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt. Dette koster staten 58 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er snaut 140 millioner kroner. * Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår. Det koster 21 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er 50,4 millioner kroner. * 50 nye millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole. * Opp mot 50 millioner kroner til forprosjektering av campus og samling av NTNU på Gløshaugen, ifølge Adresseavisen. * 50 millioner kroner skal brukes til å bygge om fem togvogner til sovevogner, melder TV 2. * Støtten til dataspillutvikling økes fra 30 til 40 millioner kroner. * 35 millioner kroner til oppstart av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. * 25 millioner kroner til mangfold, integrering og likestilling ved ulike prosjekter på kulturfeltet. Regjeringen foreslår at 5 millioner av disse kronene skal brukes på en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet. * 25 millioner kroner til å styrke Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, samt norsk deltagelse i EUs arbeidsmarkedsbyrå. I tillegg skal det etableres et lavterskeltilbud i nemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling. * Bryggens museum i Bergen får 16 millioner kroner til oppgraderinger. * Det opprettes et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund. * En ny redningsbase skal etableres i Troms. Lokalisering er ikke klarlagt, men det blir trolig Tromsø eller Bardufoss. * 15 millioner kroner til bransjeprogrammer. 5 millioner kroner settes av til å utvide bransjeprogrammet i industri- og byggenæringen, 10 millioner til å utvikle et nytt bransjeprogram. * Fondet Education Cannot Wait for utdanning for barn og unge i krise- og konfliktområder får 500 millioner kroner i økt støtte fra 2019 til 2022. Det er ikke kjent hva økningen vil utgjøre i 2020-budsjettet. * Norge øker støtten til det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 20 millioner kroner i perioden 2020–2022. Det er ikke kjent hva økningen vil utgjøre i 2020-budsjettet. (Kilde: NTB)

Nyheten fra statsbudsjettet for 2020, som legges frem neste uke, får Miljøpartiet De Grønne til å reagere.

– Pinlig

– Jeg mener det er pinlig at et miljøparti (Venstre, journ anm.) har gått med på at det ikke skal bli dyrere å forurense. De har faktisk skrevet under på at pumpeprisen ikke skal opp. Det er en fallitterklæring. Og det er litt pinlig at de skryter av at det skal bli dyrere å forurense, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG til VG.

MDG-KAMERATER: Arild Hermstad (til venstre) avbildet med sin nye partikamerat, tidligere SV-leder og SV-statsråd Erik Solheim. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Dette er vel et kompromiss med Frp?

– Og det viser hele problemet Venstre har. Hvis de ønsker å ha troverdighet som miljøparti, er det å styre med Frp en oppskrift på ikke å levere. De får ikke til de utslippskuttene som skal til, svarer Hermstad.

Sveinung Rotevatn, Venstres statssekretær i Klima- og miljødepartementet, minner om at CO₂-avgiften treffer er bredere enn på bensin og diesel.

VENSTRE-TOPP: Sveinung Rotevatn (V) er statssekretær i Klima og miljødepartementet. Foto: Thomas Andreassen, VG

– Hele budsjettet er ikke klart ennå, så jeg vil ikke gå i detalj på hver enkelt post. Men jeg vil likevel minne Hermstad om at CO₂-avgiften gjelder mer enn pumpeprisen på bensinstasjoner. Den gjelder for eksempel luftfart, sjøfart og ikke minst olje- og gassektoren. At MDG finner det for godt å angripe oss for å heve miljøavgiftene viser at de er mer opptatt av å kritisere regjeringen enn av å anerkjenne at vi gjør det dyrere å forurense, skriver Rotevatn i en e-post til VG.

Han mener uansett at forurenser nå betaler mer enn før, noe som har påvirket at salget av petroleumsprodukter, bensin og diesel går ned.

– Venstre har fått med seg regjeringen på å heve CO₂-avgiften med fem prosent årlig, og at unntak skal fjernes. Det betyr en betydelig skjerping av klimapolitikken i alle sektorer. Det koster mer og forurense og det lønner seg å kutte utslipp, skriver Rotevatn.



