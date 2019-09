YNGST: Aldri før har en 21-åring blitt valgt til ordfører. Jonas Andersen Sayed ble valgt inn i kommunestyret allerede som 17-åring. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

21-åring blir ordfører

Jonas Andersen Sayed (KrF) blir ordfører i hjemkommunen i Sokndal - og Norges yngste noensinne.

For mindre enn 10 minutter siden







Krf endte med 26,4 prosent av stemmene i Sokndal, og nå er det klart at de får ordføreren også. 21-åringen ble valgt inn i kommunestyret allerede som 17-åring.

– Fantastisk kjekt, sier den nyvalgte ordføreren til NRK.

Andersen Sayed er leder av Rogaland Krfu, men skal snart fratre stillingen ifølge NTB. Krf skal styre rogalandskommunen sammen med Venstre, Senterpartiet og Sokndalsslista, skriver NRK.

Fra før hadde Kåre Martin Kleppe rekorden som yngste ordfører. I 2015 ble han valgt i Tysnes, 22 år gammel.

Slik svarte 21-åringen i VGs valgomat før valget:

– Det er nok noen som hever øyenbrynene over at en 21-åring stiller som KrFs ordførerkandidat i Sokndal. Og jeg skal være så ærlig å si at jeg var skeptisk selv da jeg ble utfordret til å stille som listetopp i høst. Jeg endte derimot opp med å takke ja til oppgaven, og ser uansett utfall fram til å være folkevalgt i fire nye år!

– Mitt utgangspunkt for å bidra i politikken er todelt; for det første har jeg et brennende engasjement for menneskeverd og andre mennesker, og for det andre ønsker jeg å være med å bygge og utvikle bygda jeg er så glad i. Det er her jeg har vokst opp - og det er her jeg ønsker å bli gammel.

– Mitt kanskje viktigste valgløfte er følgende; En stemme til KrF i Sokndal er en stemme til trygg, økonomisk ansvarlig styring og til et parti som setter det kristne menneskesynet i sentrum. Vi vil gjøre det vi kan for å styrke familiene, de nære fellesskapene og frivilligheten. Det gode liv leves i Sokndal, og slik skal det fortsatt være i årene som kommer, skrev Jonas Andersen Sayed før valget.

Publisert: 11.09.19 kl. 20:48