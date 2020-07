PARTILEDER: Ap-leder Jonas Gahr Støre holder torsdag en tale til AUF på Utøya. Talen blir strømmet på nett. Foto: Frode Hansen

Støre sier nei til AUF-forslag om nasjonal eiendomsskatt

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil løfte ungdommen etter corona-krisen, men avviser samtidig deler av AUFs forslag for en radikal omlegging av boligpolitikken.

Nå nettopp

Partileder Jonas Gahr Støre fikk kritikk fra sine egne torsdag. Flere sentrale Ap-kvinner reagerer på partileder Støres uttalelser i et NRK-intervju onsdag kveld om at stortingspolitikerne Jette Christensen og Marianne Marthinsen som nå gir seg i politikken bør være takknemlige.

Til VG sa Støre at han var glad for deres innsats hadde respekt for at de ønsket å gjøre noe annet.

Støre talte torsdag også til AUF der han lanserte et ungdomsløft - der bolig og arbeid står sentralt.

– Jeg tar til orde for et ungdomsløft. Jeg mener coronakrisen mobiliserte det norske fellesskapet, særlig for å beskytte de sårbare, og da snakker vi om de eldre. De som betaler den høyeste prisen er de unge, som får et tøffere arbeidsmarked og har et tøft boligmarked, sier han.

– Vi har en klar ambisjon om å gjøre terskelen for å eie egen bolig lavere enn den er i dag, legger han til.

VG intervjuet Støre om ungdomsløftet før NRK-intervjuet ble publisert i går kveld.

DIGITAL TALE: Flesteparten av AUF-medlemmene vil følge Støres tale fra Utøya i år digitalt. Foto: Harald Henden

Avviser AUF-forslag

I Klassekampen varslet AUF-leder Ina Libak at de vil ha en radikal omlegging av norsk boligpolitikk. Målet er at flere unge skal komme seg inn på boligmarkedet.

Et forslag er en nasjonal og obligatorisk eiendomsskatt.

Støre forteller at Ap jobber aktivt med boligpolitikken i programprosessen, men han avviser at en slik skatt er aktuelt å innføre for moderpartiet mens han styrer Ap-skuta.

– Det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å gjøre det dyrere for vanlige folk å eie bolig, sier Støre til VG.

AUF-LEDER: Ina Libak vil gjøre mer for å hjelpe unge inn på boligmarked Foto: Jørgen Braastad

– Vi må se på Husbankens rolle, kommunenes praksis med å regulere og ferdigstille tomter til bygging og det offentliges ansvar for å bygge studentboliger og rimeligere tilgjengelige utleieboliger. Vi må også se på regelverket som gjør at bolig ikke blir et spekulasjonsobjekt for noen få, som gjør det vanskelig for veldig mange. Det krever en grundig gjennomgang, sier han.

– Er du bekymret for at ungdommen ikke kommer seg på boligmarkedet, og at vi får en eieklasse og en leieklasse i Norge?

– Det bekymringsfulle er hvis forskjellene mellom folk gjør at du låses inn i et forhold til det å bo som du ikke kommer ut av. Jeg tror at flere kan ha interesse av å leie i en tid, sier han.

På tiltak for arbeid for unge sier Støre at han vil innføre en nasjonal læreplassgaranti, øke lærlingstilskuddet og innføre en jobbgaranti for unge som faller utenfor arbeidslivet.

Han vil også øke bemanningen i skolehelsetjenesten, for å fange opp flere unge som sliter.

– Jeg ser ikke på programarbeidet jeg leder som bare for fire år. Vi må se på hele tiåret. De neste ti årene kan Norge gjøre store ting. De jeg møter i morgen er på mange måter nøkkelen til det. De skal få god opplæring, god utdanning og trygghet for bolig og arbeid, sier han.

PARTILEDER: Støre ønsker og tror at Arbeiderpartiet vil løfte seg før stortingsvalget i 2021. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Vil løfte partiet

Så langt i 2020 har Arbeiderpartiet hatt et gjennomsnitt på meningsmålingene rundt 25 prosent på oversikten til meningsmålingsnettstedet pollofpolls.no.

Støre mener at partiet bør heve oppslutningen før 2021-valget.

– Ap har hatt noteringer mellom 19 og 40 prosent mens jeg har vært leder. Ingen har fasit på hvor den veien går, men der ligger potensialet både nedover og oppover. Mitt fokus er oppover, sier han.

– Jeg mener at Ap skal ha ambisjon om å løfte seg. For at vi skal få til et regjeringsskifte i Norge som er styringsdyktig og trygt for folk på arbeid, velferd og en rettferdig klimapolitikk trenger vi et sterkt Arbeiderparti. Jeg har aldri satt måltall, men jeg ønsker og tror på at vi kommer oss oppover, sier han.

Publisert: 30.07.20 kl. 17:09

