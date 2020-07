KOMMUNEOVERLEGE: Kristian Krogshus i Moss kommune. Foto: Frode Hansen

Tre nye smittede i Moss – tror de har funnet «pasient 0»

Smitteutbruddet i Moss kommune er ikke under kontroll. Tre nye tilfeller er oppdaget de siste 24 timene. Kommunen har kartlagt «pasient 0» i selskapet hvor det kan spores 16 smittetilfeller til.

Det skriver Moss kommune på sine hjemmesider tirsdag formiddag.

Totalt er dermed 130 personer fra kommunen smittet av coronaviruset, ifølge VGs tallspesial.

– Alle de tre smittetilfellene er nærkontakter til de siste smittetilfellene som vi antar kan spores tilbake til et privat selskap, skriver kommunen i en pressemelding.

Dermed kan 16 tilfeller spores til dette selskapet, men det er ikke slik at alle disse 16 har vært tilstede i samme selskap. Selskapet fant ikke sted i Moss, opplyser kommunen.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus sier de har kartlagt hvem de mener «pasient 0» i dette selskapet kan være:

– Tre mossinger var til stede i selskapet, de kan regnes som pasient 0.

– Vet dere hvor denne kan ha blitt smittet fra?

– Nei. Vi har ikke kunnet komme til bunns i hvor de kan ha blitt smittet foreløpig.

Det er tatt prøver av 90 personer fra Moss siste døgn.

I går ble det kjent at til sammen tre personer er smittet på Rosnes omsorgsboliger, to ansatte og en beboer. I dag har ytterligere én person som er ansatt her fått påvist smitte. Kommuneoverlegen har bestemt at alle ansatte og beboere skal testes.

Ordfører Hanne Tollerud og kommuneoverlege Kristian Krogshus hadde en pressekonferanse i går, etter at det ble kjent at kommunen er den eneste i landet med økende smittetrend.

(*De nye smittetilfellene fra Moss vil komme inn i VGs tallspesial når kommunen registrerer dem i det offisielle FHI-registeret)

Derfor har VG flere smittetilfeller enn Moss kommune Ifølge Moss kommune har de 126 bekreftede tilfeller av coronasmitte i kommunen. Ifølge VGs talloversikt er det imidlertid 127 totalt (130 når de nye tre tilfellene kommer inn). Forskjellen skyldes at VG bruker FHIs offisielle database for coronasmittede i Norge (MSIS), mens kommunen teller selv. I MSIS registreres de smittede på sin folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan en person oppholde seg - og få behandling - i en annen kommune enn den er folkeregistrert. Det er trolig altså fire personer folkeregistrert i Moss som er med i FHIs oversikt, som Moss kommune ikke har med i sin oversikt. Vis mer

Kommuneoverlege Kristian Krogshus fortalte i går at smitten knyttes til tre forskjellige «klynger». To av disse kan spores til utenlandsreiser, mens én klynge stammer fra et privat selskap hvor nå til sammen 16 personer har blitt smittet i ettertid.

