Tre nye smittede i Moss

Smitteutbruddet i Moss kommune er ikke under kontroll. Tre nye tilfeller er oppdaget de siste 24 timene.

Det skriver Moss kommune på sine hjemmesider tirsdag formiddag.

Ordfører Hanne Tollerud og kommuneoverlege Kristian Krogshus hadde en pressekonferanse i går etter at det ble kjent at kommunen er den eneste i landet med økende smittetrend.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus fortalte i går at smitten knyttes til tre forskjellige «klynger». To av disse kan spores til utenlandsreiser, mens én klynge stammer fra et privat selskap hvor til sammen 13 personer har blitt smittet i ettertid.

