Hvithvalen «Hvaldimir» forvillet seg opp i elv

Å få den populære hvithvalen «Hvaldimir» tilbake i sitt rette element, etter at han forvillet seg opp i Målselva, skulle vise seg å bli en noe tidkrevende aksjon.

I 21.00-tiden onsdag kveld fikk Troms politidistrikt melding fra en forbipasserende om at den mye omtalte hvithvalen «Hvaldimir» hadde forvillet seg opp i Målselva.

Målselva er hovedelven i Målselvvassdraget og ligger i Målselv kommune.

– Det gikk mot fjære sjø, og da synker jo vannstanden, så vi fryktet at han kunne sette seg fast i elven. Han befant seg i nedre del av elven, men her er det lite vann i forhold til hva han er vant til. Viltnemnda dro til stedet med mannskap og tre båter, sier operasjonsleder Eirik Kileng til VG.

Å få den populære hvithvalen tilbake til sin rette element, skulle imidlertid vise seg å bli vanskelig. Norsk Folkehjelp Midt Troms måtte bistå med drone under aksjonen for å holde kontroll på hvor hvalen befant seg.

– Han ville bare hoppe og leke rundt båtene, sier Kileng.

Måtte lokke med tomflasker

Etter mange timers jobbing måtte mannskapet feste et tau med tomflasker til båten, for så å lokke «Hvaldimir» tilbake til sjøen.

– Klokken 01.15 fikk vi melding om at han var tilbake i saltvann, sier Kileng, som påpeker at aksjonen pågikk langt unna nærmeste laksetrapp.

Ifølge operasjonslederen meldes det for øvrig om merkbar nedgang av laks i laksetrappen ved Målselvfossen mens «Hvaldimir» har vært i elven.

– Vi har lagt sammen to og to: Enten så har han spist dem eller så har han skremt dem.

Trolig en terapihval

Hvithvalen vakte oppsikt da den dukket opp utenfor Finnmarkskysten i slutten av april i fjor. Den kontaktsøkende hvalen, som var utstyrt med seletøy, fikk navnet «Hvaldimir».

Hvalen fikk stor oppmerksomhet etter at den ble mistenkt for å komme fra den russiske marinen. Men ifølge Fiskeribladet kan hvalen ha rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, hvor den kan ha vært brukt til terapi for vanskeligstilte barn.

I oktober forlot «Hvaldimir» havnen i Hammerfest, hvor han hadde tilbrakt store deler av sommeren og høsten. I november dukket han opp i Nord-Troms.

