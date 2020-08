Foto: Fredrik Hagen

Politidirektøren: Slik vil vi slå ned på festing

Politiet ønsker å slå tydeligere ned på ordensforstyrrelser, som følge av den farlige smittevernsituasjonen. Politidirektør Benedicte Bjørnland forklarer hvordan.

– Vi kan være fastere i klypa enn hva vi vanligvis er. Det må vi være nå, sier hun til VG.

Uttalelsen kommer etter flere netter med festbråk og brudd på natteroen rundt om i landet. Bjørnland poengterer at å slå ned på ordensforstyrrelsene også er med på å sørge for bedre smittevern.

LUE OG UNIFORM: Politidirektoratets direktør Benedicte Bjørnland i Frognerparken. Foto: Terje Bringedal

– Samtidig som det forventes at vi spiller på lag med befolkningen, og ikke bruker mer makt enn nødvendig, må vi balansere tilnærmingen. Dette handler i ytterste konsekvens om liv og død.

les også BAKGRUNN: Frykter enda mer smitte - vil slå ned på drikking i parkene

Advarsel først

Et av lovbruddene politiet nå slår hardere ned på, er drikking på offentlig sted.

– Vi vet at når alkoholen går inn, går også vettet ut. Da er det vanskeligere å overholde smittevernsreglene, sier Bjørnland.

– Det gjelder ikke bare studenter og unge mennesker, men hele det ganske land. Alle aldersgrupper kan skjerpe seg, sier politidirektøren.

Noe av smitteøkningen i Oslo den siste tiden, kan knyttes til fester i og utenfor hovedstaden.

Bjørnland presiserer at man fremdeles ikke vil gi bot uten å gi en advarsel først.

– I første omgang gir man en vennlig henstilling om å helle ut drikken. Dersom de fortsetter drikkingen etter det, kan man derimot forvente bøtelegging.

Det samme gjelder for pålegg om å avslutte fester som forstyrrer natteroen. Følger man ikke påleggene, kan man bli anmeldt.

Fadderukearrangementer har den siste uken blitt avlyst flere steder, i frykt for at de kan bidra til økt smitte. Blant annet i Frognerparken i Oslo, har det vært flere hundre studenter samlet på kveldstid.

Ønsker ikke straffbare avstandsråd

Når det gjelder smittevernsråd, som for eksempel å holde en meters avstand til hverandre, forklarer Bjørnland at politiet ikke har hjemmel til å straffe de som ikke følger rådene.

I stedet gir de råd og veiledning til publikum, og ber de holde avstand.

– Om det hadde vært straffbart å bryte disse rådene, hadde det uansett vært umulig å håndheve forbudet. Den slags håndheving har ikke politiet kapasitet til, forklarer politidirektøren.

IKKE PÅ FEST: VG møtte politidirektør Benedicte Bjørnland i Frognerparken på dagtid torsdag. Da var det ingen feststemning i parken. Foto: Terje Bringedal

Covid-19-forskriften gir politiet anledning til å straffe arrangører ved arrangement dersom de overskrider 200 deltagere. Også de som bryter karatene- eller isolasjonsplikt kan forvente bot eller fengselsstraff.

Bortsett fra dette, har politiet hjemler til å slå ned på ordensforstyrrelser gjennom politiloven og alkoholloven.

– Denne verktøykassen av lover har vi alltid tilgjengelig, uten at vi vanligvis håndhever de så fast som vi gjør nå, sier politidirektør Bjørnland.

Fra by til by

Det vil være noe forskjell på håndteringen i de ulike politidistriktene.

– Man har ulik tilnærming i forskjellige byer, rett og slett fordi man også har ulike utfordringer, sier hun.

I Trondheim melder politiet om «uvanlig mange klager» den siste tiden.

– Vi har ikke kapasitet til å svare på alle hendvendelsene vi får. Det resulterer i mange misfornøyde klagere som opplever at de ikke får sove, forteller stasjonssjef Arve Nordtvedt ved politistasjonen i Trondheim. Mange melder også om bekymringer knyttet til smitteverntiltakt, forteller han.

– De fleste oppdragene vi har innebærer grupper på mindre enn 20 personer, så det bryter ikke smittevernreglene. Inne på en liten hybel, kan det likevel bli trangt. Vi forsøker å veillede og poengtere avstand når vi er ute, sier Nortvedt.

– Det var hektisk de to-tre første timene av nattevakta natt til torsdag, men et tredvetalls meldinger om ordensforstyrrelser, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt.

– Vi har ikke gjort noen anmeldelser for drikking på offentlig sted i natt, men har vært i kontakt med publikum med råd og veiledning til hvordan man skal oppføre seg gjennom natta.

– I oppsummering, virker det som at folk oppfører seg fint, og retter seg etter de påleggene som blir gitt, sier operasjonsleder i Oslo.

Også i Tromsø mener politiet at folk flest oppfører seg ansvarsfullt.

– I natt hadde vi ingen oppdrag som spesielt involverer politiet her i Tromsø. Samtidig har det vært en del meldinger om mye aktivitet ved badeplassen Telegrafbukta, forteller statsjonssjef Anita Hermandsen.

– Nå er det jo fint vær i nord for en gangs skyld, da er det gjevt å være ute. Vi opplever at mange trekker ut, og har også behov for å oppfordre folk til å ta ansvar og følge reglene, sier Hermandsen.

Publisert: 13.08.20 kl. 16:04 Oppdatert: 13.08.20 kl. 16:14

