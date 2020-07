DREPT: Foto: Temilade Adelaja / X06864

Tech-gründer drept og partert i New York

En person er arrestert etter at en tech-gründer tirsdag ble funnet partert i sin egen luksusleilighet i New York.

Fredag ble den tidligere personlige assistenten Tyrese Devon Haspil (21) siktet og arrestert for drapet på tech-gründeren Fahim Saleh (33). Det melder New York Times.

Drapet blir beskrevet som særlig grusomt.

Hodet og lemmene var fjernet fra kroppen. En elektrisk sag var fremdeles plugget i veggkontakten. Deler av kroppen var lagt i store plastbager som er laget for å frakte rusk og bygningsmaterialer fra byggeplasser.

Saleh ble funnet av søsteren i sin egen luksusleilighet på Lower East Side i New York. Leiligheten er verdt 2,25 millioner dollar.

Ifølge avisen skal Saleh ha oppdaget at assistenten hadde stjålet 90.000 dollar fra ham. Saleh skal ha gitt Haspil sparken. Politiet tror dette har vært motivet.

LUKSUSLEILIGHET: Saleh bodde i en luksusleilighet i denne bygningen. Den ligger i et fasjonabelt nabolag på Lower East Side i New York. Foto: SHANNON STAPLETON / X90052

Brukte dress

Mordet ble trolig utført på mandag, dagen før Saleh ble funnet.

Politiet tror at morderen fulgte etter Saleh fra en heis som gikk opp til leiligheten hans. Drapsmannen skal ha hatt på seg maske, svart dress, lateks-hansker og hatt med seg en tøybag.

Når Saleh gikk ut av heisen skal han ha blitt satt ut av spill av et elektrosjokkvåpen. Han ble deretter knivstukket til døde.

Saleh døde fra flere knivstikk i nakken og overkroppen, meldte New Yorks rettsmedisiner-kontor torsdag.

Overvåkningsvideoer skal vise at morderen brukte en bærbar støvsuger etter drapet. Han skal ha prøvd å støvsuge bort spor av at det var brukt elektrosjokkvåpen før drapet.

Etterlignet leiemord

Politiet trodde først at det var snakk om et leiemord.

Kilder med innsyn i etterforskningen sier til New York Times at det så ut som drapet var utført av profesjonelle.

Men i ettertid sier de at morderen kan ha prøvd å etterligne et leiemord, slik at politiet skulle tro at det kunne være knyttet til en forretningsavtale som gikk i vasken. Saleh var knyttet til selskaper i Nigeria, Colombia og Bangladesh.

Foto: CARLO ALLEGRI / X90181

En etterforsker sier til avisen at morderen skal ha gjort flere nybegynnerfeil.

Han kjøpte blant annet elektrosjokkvåpenet på nett med sitt eget kredittkort. Han signerte også for pakken da den kom i juni. Det var blant det som førte politiet til Haspil.

Etter drapet skal morderen ha brukt et kredittkort for å bli kjørt til en jernvareforretning, der han kjøpte vaskeutstyr.

Politiet tror drapsmannen ble forstyrret fra arbeidet med å partere liket da søsteren ringte på dørklokken dagen etter drapet. De tror at morderen deretter flyktet gjennom bakdøren i leiligheten og ned en trapp før søsteren kom opp.

NIGERIA: Saleh grunnla i 2017 selskapet Gokada som drives i Nigeria. Bildet er fra forretningsdistriktet i Lagos, Nigerias største by. Foto: Nyancho NwaNri / X06855

Serie-gründer

Salehs foreldre var fra Bangladesh, men han ble selv født i Saudi-Arabia.

Tech-gründeren startet sitt første selskap PrankDial.com da han gikk på videregående. Nettsiden lot folk bruke ferdiginnspilte tulletelefon-samtaler. I 2018 skrev han at siden har dratt inn 10 millioner dollar siden oppstarten.

Saleh fortsatte å lage og selge nettsider som tenåring og som student på Bentley University i Massachusetts.

I 2017 lanserte han appen Gokada i Nigeria. Selskapet lar folk bestille motorsykkelturer.

– Han trodde at verdens fremtid lå i de fremvoksende markedene og ofret 100 prosent for å gjøre det sant. Det er hvorfor han flyttet fra USA til Bangladesh og helt nylig til Nigeria for å utvikle selskaper som driver med logistikk, sier Nadayar Enegesi, med-grunnlegger av tech-plattformen Eden, til CNN.

Publisert: 18.07.20 kl. 01:44

