DØDSULYKKE: Totalt syv personer var involvert i ulykken hvor en kvinne mistet livet. Kollisjonen skjedde 200 meter sør for tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune. Foto: Svein Aam/Møre-Nytt / Møre-Nytt

Dødsulykke Volda: Fire personer fortsatt på sykehus

Politiet har ikke nye opplysninger om tilstanden til de fire som fortsatt er innlagt på sykehus etter kollisjonen mellom to biler i Volda søndag. En kvinne (62) er død etter ulykken.

Nå nettopp







Til sammen syv personer var involvert i ulykken.

De to som ble innlagt på sykehus i Volda med lettere skader, er nå utskrevet, opplyser politiet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Tre personer er fremdeles innlagt på Haukeland sykehus i Bergen og en på Ålesund sykehus, ifølge pressemeldingen.

les også Kvinne (62) omkom i frontkollisjon i Volda

Den 62 gammel kvinnen døde søndag morgen av skadene hun fikk i den voldsomme frontkollisjonen. Hun skal ifølge NRK være fra Arendal.

En kvinne i 20-årene ligger på intensivavdelingen på Ålesund sykehus med svært alvorlige skader. Hun ble operert søndag. Hennes tilstand var i går ettermiddag stabil, ifølge en melding som ble publisert på Helse Midt-Norges nettsider.

Undersøker vrakene

Det var i nitiden i søndag morgen at to biler frontkolliderte på E39 i Austefjorden i Volda i Møre og Romsdal. Sammenstøtet skjedde 200 meter sør for tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune.

Fire av personene ble fraktet med luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus og Ålesund sykehus.

Skal finne hendelsesforløpet



Ulykkesgruppen i Statens vegvesen og politiets teknikere har nå avsluttet arbeidet på stedet. Det gjenstår å gjennomføre tekniske undersøkelser av de to involverte bilene.

Det dreier seg om en varebil og en personbil, begge av temmelig ny dato, opplyser overingeniør og ulykkesgransker Frank Sandvik fra Statens vegvesen Region Midt.

Han var på ulykkesstedet i går og gjorde undersøkelser.

Sandvik bekrefter at bilene nå er fraktet til en hall som Statens vegvesen disponerer i Ålesund-området, hvor vrakene skal undersøkes nærmere.

Kjenner ikke hastigheten

Fartsgrensen på ulykkesstedet er 80 km/t.

– Det er for tidlig å si noe om hastigheten kjøretøyene har hatt, andre føreforhold og om hva årsaken kan være. Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe vil få min rapport og arbeide videre sammen med politiet for å klargjøre hendelsesforløpet, opplyser overingeniør Frank Sandvik i Statens vegvesen til VG.

Politiet har startet den taktiske etterforskningen med avhør av de involverte.

Publisert: 21.10.19 kl. 14:02







Mer om