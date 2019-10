ERKJENNER: Familiefaren er siktet for drapsforsøk, overgrep og frihetsberøvelse etter voldsbruken mot sønnen (15) i familiens hjem i begynnelsen av oktober. Faren vedgår seg handlingene, ifølge politiet. Foto: Terje Bringedal

Nabo om drapsforsøket på Kapp: Moren sperret ute på balkongen

GJØVIK (VG) I forbindelse med drapsforsøket mot sønnen (15), låste faren ute moren på balkongen i andre etasje – slik at hun var avskåret fra å hjelpe 15-åringen, får VG opplyst.

Nå nettopp







Det er foreløpig uklart for VG om tidspunktet for frihetsberøvelsen – altså om faren låste moren inne i forkant av den grove volden mot ekteparets 15 år gamle sønn eller om det ble gjort underveis.

– Jeg sto utendørs for å ta meg en røyk da jeg plutselig hørte høye rop om hjelp fra nabohuset, sier nærmeste nabo, Thomas Kristiansen, til VG.

les også Utvidet siktelse mot mann i 40-årene etter voldshendelse på Toten: Avkrefter bruk av våpen

– Brannstigen var stripset

Naboen anslår at klokken var cirka 8.45, om morgenen 9. oktober i år.

– Jeg skjønte at her er det noe som ikke er riktig. Jeg runder hjørnet på huset og ser faren kjøre bort fra boligen i normal fart, sier Kristiansen.

Naboen bekrefter VGs opplysninger om at moren til den unge gutten var låst ute på brannbalkongen i andre etasje.

– Brannstigen var stripset slik at hun ikke klarte å komme seg ned. Det eneste jeg hadde som hjelpemiddel var lighteren min, så jeg brant av stripsen slik at hun kom seg ned. Da hadde faren allerede kjørt, sier Kristiansen.

Oppland Arbeiderblad omtalte også den stripsede stigen og at moren var stengt ute på balkongen tirsdag.

Det er uklart om faren bevisst hadde stripset brannstigen og dermed planlagt frihetsberøvelsen eller om stigen var bundet fast uavhengig av voldshendelsen.

les også Kriseteamet etter voldshendelsen på Toten: – Det var ingen som så det komme

Naboen og moren varslet deretter nødetatene, som rykket ut til boligen.

– Faren hadde låst ytterdøren før han dro, så jeg gikk sammen med moren for å hente en reservenøkkel. Vi bestemte oss for å vente med å ta oss inn i huset til politiet kom, sier Kristiansen.

Fant fornærmede i 2. etasje

Da politiet ankom stedet, fant de 15-åringen livløs i husets andre etasje, ifølge naboen.

– Den første patruljen kjørte avgårde i samme retning som faren kjørte da han dro. Den andre patruljen tok med seg en hjertestarter og gikk opp i andre etasje, sier Kristiansen.

Det ble iverksatt livreddende tiltak før 15-åringen ble sendt med luftambulansen til Ullevål sykehus i Oslo. Faren ble kort tid senere pågrepet i bilen og siktet for drapsforsøk.

Faren også siktet for overgrep mot sønnen

Mandag ettermiddag opplyste politiet på en pressekonferanse at faren også er siktet for overgrep mot sønnen og for frihetsberøvelse av kona i forbindelse med drapsforsøket.

– Mannen er siktet for seksuell omgang med barn under 14 år, og det er den 15 år gamle sønnen som er fornærmet, sa påtaleansvarlig Mari Lauritzen Hasle i Innlandet politidistrikt.

les også 15-åring funnet livløs på Toten: Far erkjenner straffskyld for drapsforsøk

Flere erkjennelser

Ifølge politiet er ingen andre barn fornærmet i saken.

– I siktelsen ligger det at politiet mener at det straffbare forholdet har skjedd før fornærmede fylte 15 år, sa Hasle.

Familiefaren har erkjent straffskyld for drapsforsøk og seksuell omgang med mindreårig. I tillegg har han erkjent de faktiske forhold for frihetsberøvelse, ifølge politiet.

Tilstanden til 15-åringen er fortsatt uavklart.

– Det er tøft for alle sammen, og det er fortsatt viktig at familien får ro til å håndtere den vanskelige situasjonen, sire sønnen og morens bistandsadvokat, Inge Marie Støen, til VG.

Farens forsvarer, advokat Håkon Fremstad, forteller til VG at mandagens pressekonferanse og opplysningene som kom frem samsvarer med det klienten hans forklarte i sitt første politiavhør.

– Politiets etterforskning har ikke avdekket noe man ikke visste fra første dag, sier Fremstad.

Publisert: 21.10.19 kl. 18:27







Mer om