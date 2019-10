MER ENN ANBEFALT: Harald Magnus Andreassen (62) sier han spiser mer kjøtt enn anbefalt, men har gått ned på forbruket av spesielt rødt kjøtt – som ble tilbudt med 30 prosent avslag i denne ferskvaredisken mandag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Oslo skrev under på erklæring: Vil kutte kjøtt-spising for ansatte

Oslo har sammen med byer som Paris, Stockholm og København skrevet under på å skjære ned kjøttforbruket for ansatte.

Det går frem av avtalen som ble inngått mellom 14 av byene i C40-nettverket under møtet i København sist helg.

De 14 byene, deriblant Europas miljøhovedstad Oslo, ønsker å gå foran i klimakampen. I tillegg til kutt i kjøtt- og animalske produkter som melk og ost, er det også en målsetting å halvere matsvinnet innen 2030, ifølge C40-avtalen.

De 14 byene Disse 14 byene signerte mat-erklæringen på C40-møtet: Barcelona, København, Guadalajara, Lima, London, Los Angeles, Milano, Oslo, Paris, Quezon City, Seoul, Stockholm, Tokyo og Toronto. (Kilde: C40-nettverket)

Målsettingene om en vesentlig reduksjon i kjøtt-, melk- og osteforbruket støtter seg til kostholdsrådene fra blant andre Gunhild Stordalen og EAT-Lancet-kommisjonens «The Planetary Health Diet» som ble lansert tidligere i år.

Rødt kjøtt

I EAT-dietten anbefales det at en person spiser maksimalt cirka 300 gram kjøtt i uken, hvorav 100 gram rødt kjøtt.

I tillegg: Inntak av cirka 250 gram melkeprodukter per person per dag i snitt – fordi animalske produkter som regel har et langt høyere klimagassutslipp, og ofte også belaster naturen mer enn plantebasert mat.

KLIMABYRÅD: Lan Marie Berg (MDG) presiserer at kommunen ikke vil detalj-bestemme hvor mye kjøtt innbyggerne skal spise. Foto: Annemor Larsen, VG

Klimabyråd Lan Marie Berg (MDG) understreker overfor VG at Oslo ikke har signert en erklæring som detaljregulerer kjøttforbruket.

– Ikke detaljregulering

– Nei, vi har ikke signert på en erklæring som skal detaljregulere hvor mange gram kjøtt folk skal spise eller hvor mye melk de skal drikke i uken. Men vi har forpliktet oss til at kommunens matinnkjøp skal bidra til et sunt og bærekraftig kosthold, skriver Berg i en e-post til VG.

I forarbeidet til mat-erklæringen lå det inne en mer forpliktende henvisning til målene i Eat/Lancet-rapporten, men dette er ikke inne i den endelige versjonen som storbyene har signert på, ifølge Oslos miljøbyråd.

DROPPER KJØTT: Katrine Relander (36) har for lengst droppet å spise kjøtt, melk og ost til fordel for plantebasert mat. Hun avslører at hun stemte på MDG ved siste kommunevalg. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Prisen vi i dag betaler for kjøtt, reflekterer ikke de reelle kostnadene det har for mennesker og miljø i form av dårligere folkehelse, med økt risiko for kreft, hjerte og karsykdommer og diabetes, dårligere dyrevelferd og større klimagassutslipp. Det vil vi gjøre noe med, skriver Berg.

– Kan dette bidra til at flere i Oslo kjenner på kjøttskam?

– Nei. Vi skal ikke tvinge noen til å bli vegetarianere eller legge ned kjøttproduksjon i Norge, men vi vil gjøre det enklere og billigere å spise sunnere og miljøvennlig, gjennom for eksempel kommunes egne matinnkjøp, svarer Berg.

Biff på salg

VG møtte to matbevisste kunder på handlerunde i Mega-butikken på Aker Brygge mandag kveld.

Ingen av dem stoppet i kjøtt- og ferskvaredisken – tross 30 prosent rabatt på biffer og entrecôte.

– Jeg spiser nok mer enn 300 gram kjøtt per uke og mer rødt kjøtt enn anbefalingene, sier Harald Magnus Andreassen (62).

– Men jeg spiser nok likevel mindre kjøtt og spesielt mindre rødt kjøtt enn tidligere. Hvis jeg skal ned på 300 gram i uken, må noen lære meg hvordan jeg skal erstatte proteiner, legger Andreassen til.

Han har handleposen full av brokkoli, avokado, gulrøtter, plommer og løk.

– Jeg kommer nok til å endre matvanene mine kraftig i årene fremover, men ungene går foran meg, sier Andreassen.

Lengre inne i butikken orienterer Katrine Relander (36) seg i mylderet av matvarer.

– Kjøtt byr meg faktisk imot. Jeg spiser så lite som mulig av det. Jeg drikker heller ikke melk, eller bruker andre animalske produkter – av hensyn til planetens helse og egen helse, sier Relander.

Hun støtter Oslo kommunes avtale med 13 andre byer om å jobbe for mindre kjøttforbruk og mer plantebasert kosthold.

– Hva med norske bønder og kjøttprodusenters levebrød?

– De må i større grad legge om til grønnsaker, og de burde gjøre det nå. Vi trenger bønder mer enn noen gang, svarer Relander som røper at hun stemte på MDG i kommunevalget i Oslo.

100 GRAM: Dette lille stykket med biff er anbefalt ukerasjon med rødt kjøtt, ifølge Eat/Lancet-rapporten som er en del av det faglige grunnlaget for erklæringen fra 14 byer i C40-nettverket. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Behov for veiledning

Gunhild Stordalen i EAT, understreket i sitt innlegg på C40-konferansen, behovet for en veiledende diett til beste for klimaet.

– Dietten er fleksibel og kan tilpasses på tvers av mattradisjoner og kulturer. En radikal omlegging av vårt globale matsystem er nødvendig for å dempe klimaendringene, stanse tap av biologisk mangfold, samtidig som folks helse og velvære forbedres, sa Stordalen på C40-møtet.

Hos kjøttglade dansker som var vertskap for det store klimamøtet, vakte Eat-målsettingen på 300 gram kjøtt pr. person pr. uke en viss oppmerksomhet.

– En av de mer oppsiktsvekkende mål er å få kjøttspisingen ned til 16 kilo per person i året, eller tilsvarende en stor «bøf» i uken, skriver den danske avisen Politiken.

Lan Marie Berg understreker overfor VG at kosthold-anbefalingene ikke omfatter det hun kaller for sårbare grupper, som eldre, syke og små barn.

– I Oslo går vi allerede foran med kjøttfri mandag i kommunens kantiner, og jobber for sunnere mat i både barnehager og eldrehjem. Men det er fortsatt nødvendig å gjøre mer. Vi skal derfor nå utvikle en handlingsplan for å fremme mer vegetarmat i tråd med helsefaglige råd.

MATMINISTER: I et sunt og variert kosthold inngår også kjøtt og melkeprodukter, fastholder Olaug Bollestad (KrF). Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Men:

Erklæringen forplikter Oslo og de 13 andre byene i C40-nettverket til å iverksette lokalt tilpassede tiltak, og innebærer blant annet:

• at kommunens matinnkjøp skjer etter en tilnærming i tråd med kostholdsråd.

• tiltak for en samlet økning av sunn vegatermat i kommunen.

• tiltak som reduserer matsvinn og matavfall med 50 prosent innen 2030.

Øystein Sundelin, som representerer Høyre i Oslo bystyre, mener Oslo-byrådet bør gå fra store ambisjoner til konkret handling.

– Dette blir fort symbolpolitikk all den tid byrådet ikke har verktøy til å omgjøre ambisjonene til konkrete resultater. Å sette opp store mål og ambisjoner er ikke vanskelig, sier Sundelin.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skriver i en sms til VG:

– Jeg forholder meg til dagens kostholdsråd om et sunt og variert kosthold. I et slikt kosthold er også kjøtt og melk en naturlig del.

