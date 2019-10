STÅENDE APPLAUS: Trine Skei Grande får blomster etter talen hun holdt på Venstres landskonferanse på lørdag.

Skei Grande: Ber om støtte til å gjenreise Venstre

FORNEBU (VG) Trine Skei Grande kom ikke med noen konkret begrunnelse for hvorfor hun har bestemt seg for å ta gjenvalg som leder i Venstre.

– Det er lov å være skuffet, sa Trine Skei Grande i den drøye halv time lange talen til Venstres landskonferanse på Fornebu i Oslo, der hele 355 delegater hadde møtt opp.

– Nå starter jobben med å løfte Venstre fram mot valget 2021. Vi har klart mange ganger før å snu et valgnederlag på veldig kort tid, sa partilederen, og oppfordret dermed partiet om støtte til å starte arbeidet med å gjenreise partiet.

Torsdag kveld uttalte partilederen til VG at hun trodde hun var den beste til å lede partiet videre. Men på talerstolen var det knapt tegn til å utdype dette. Arbeidet i valgkomiteen ble ikke nevnt med ett ord.

– Den snuoperasjonen vi må gjøre nå er en stor jobb. Men ingen kan gjøre det alene, sa Skei Grande.

Partilederen, som flere i partiet mener bør få avløsning på landsmøtet til våren, fikk stående applaus etter talen.

Valget var et nederlag for Venstre, som fikk bare 3,9 prosent av stemmene. Unge Venstre gjorde et langt bedre valg enn moderpartiet. Fra scenen lovte partilederen en «task force» som skal sørge for at de unges politikk synes i resten av linjen.

– Vi gæmliser legger alt for mange av premissene i partiet. Det er de unge som stemmer på oss, og da må vi kanalisere deres krefter inn i vårt parti, sa partilederen.

Klokken 12.15 gikk partileder Trine Skei Grande på talerstolen.

– Det vi har gjort til nå har ikke fungert, så da må vi finne nye måter å gjøre ting på, fastslo Skei Grande.

Lovte mentorer til ensomme kommunepolitikere

Etter valget tapte Venstre representasjon i kommunestyrer og folkevalgte i lokalpolitikken. Skei Grande lovte at partiledelsen skal reise mer, når de nå skal løfte partiet fram mot neste valg.

Hun lovte også de mange lokalpolitikerne som har blitt sittende alene som enmannsgrupper, at de skal få en mentor i regjeringsapparatet, sentralledelsen eller stortingsgruppen.

– En som dere kan ringe til, når noen har vært skikkelig kjip. En dere kan snakke med de nettene der ordføreren har vist at han kan alle hersketeknikker i boken, sier Skei Grande.

Forrige valgkomité i Venstre mottok 260 e-poster med innspill fra partifolkene. I år har komiteen mottatt utrolige 1560 e-poster.

Men lederen Per A. Thorbjørnsen ville fredag kveld ikke svare på VGs spørsmål om dette enorme engasjementet er gode eller dårlige nyheter for partileder Trine Skei Grande.

Iskanten blir kampsak

Unge Venstre har fremmet et forslag om å flytte grensen for iskanten, for å verne sårbare havområder og dyreliv. Det kan splitte regjeringen og har allerede fått kraftige reaksjoner fra regjeringspartneren Frp.

– Iskanten må flyttes sørover. Det er en av våre viktigste kamper denne våren, sa Trine Skei Grande, til applaus fra salen.

Venstre skal legge fram sin egen klimaplan, for hvordan de ville gjennomført grønn omstilling og kutt i klimagasser, dersom de var alene.

– Ola Elvestuen skal legge fram regjeringens planer for klimakutt, men vi må gi ham tyngde, sa Skei Grande.

