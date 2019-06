Statens legemiddelverk vil tillate legemidler og produkter med lavt innhold av THC. Foto: AP Photo / Susan Montoya Bryan / NTB scanpix

Statens legemiddelverk vil tillate salg av svake cannabisprodukter

Legemidler og produkter med lavt innhold av THC bør bli lovlig, mener Statens legemiddelverk.

NTB

Nå nettopp







Det skriver fagbladet Journalen.

I flere land selges cannabidiol (CBD)-produkter som kosttilskudd. I Norge klassifiseres disse produktene med dagens regelverk som narkotika. Fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til NRK at de ønsker å lage et enklere regelverk.

– Og også et regelverk som er slik at man ikke blir straffet for ting som man ikke bør bli straffet for, sier Madsen.

les også Fra Osebergskipet til narko-nonner: Kvinner tar over cannabisbransjen

Til Journalen sier fagdirektøren at å forby produkter med lavt innhold av THC er det samme som å si at gjæret kulturmelk er et rusmiddel, fordi det inneholder litt alkohol.

– Vi prøver å rydde opp i dette nå, og arbeider nå med å finne fornuftige regler på området. Det er ikke riktig at alt som inneholder det minste spor av THC skal være klassifisert som narkotiske stoffer når det ikke har noen rusvirkning, sier Madsen.

les også Rusreformen – hvor går vi?

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk skiller mellom cannabisrelaterte legemidler og produkter som inneholder rundt én prosent tetrahydrocannabinol (THC). THC er det viktigste psykoaktive stoffet i cannabisplanter, og det stoffet som gir rus. Stoffet CBD gir ingen rus, men det er vanskelig å fremstille helt rent. Dermed inneholder CBD-produkter i praksis også en varierende mengde THC.

– Det vi da ønsker er at produkter som inneholder veldig lite THC ikke skal regnes som narkotika, for det har ingen rusvirkning, sier Madsen til NRK.

Publisert: 26.06.19 kl. 10:24