UTRYGG: Lars Jørgen Dahl (til h.) deltok med Tone Samuelsson, som også opplevde svømmekonkurransen som farlig. Foto: Privat

Deltok i svømmekonkurranse: Forsøkte å sende nødanrop i to timer

Lars Jørgen Dahl mener sikkerheten under svømmekonkurransen i Oslofjorden er en skandale. – Jeg kjente på dødsfrykten.

Nå nettopp







Redningsselskapet har tidligere uttalt seg kritisk til arrangøren av svømmekonkurransen «Open Water – Horten – Moss» etter at de måtte plukke opp 53 svømmere.

Konkurransen gikk over ti kilometer mellom Horten og Moss, og ble i helgen arrangert for sjette gang. På startstreken sto nærmere 150 deltagere.

En av dem, Lars Jørgen Dahl, forteller dagen etter konkurransen at han er kritisk til sikkerheten for deltagerne.

– Vi følte oss godt informert om den tøffe svømmeruten i forkant. Beskjeden fra arrangøren var at flere fartøyet skulle følge oss underveis, og at det alltid skulle være en båt bak oss. Vi følte oss trygge, sier Dahl.

Dahl forteller at han er godt vant til å være i vann, selv om han aldri har deltatt i en lignende konkurranse tidligere.

Trykket inn nødknappen

Til tross for at han forsøkte å sikte seg inn lenger nord enn han trengte for å kompensere for den sterke strømmen, drev han lenger og lenger sør.

– Plutselig var jeg helt alene. Det var ingen båter og ingen andre deltagere i nærheten. Jeg drev nærmere og nærmere seilingledet til Bastø Fosen.

Han fikk øye på en annen deltager hengende på flytebøyen sin.

På dette tidspunktet var han i seilingsledet til Horten-Moss-fergen, forteller han.

– Det begynte å bli ubehagelig. Fergen lå på hornet, og jeg forsøkte å komme meg unna. Jeg følte alltid at den hadde retning mot meg, selv om det er vanskelig å si hvor stor avstand det var mellom oss.

Han bestemte seg for å trykke på nødknappen på GPS-sporeren alle deltagerne var utstyrt med. Han mener han holdt nødknappen inne i tre sekunder slik han hadde blitt fortalt.

KOM IKKE I MÅL: Den tidligere håndballspilleren Frank Løke var blant dem som ble kjørt i land av RS Elias. Foto: Privat

Kjente på dødsfrykten

Gjentatte ganger over de neste 90 minuttene trykket han på knappen, forteller Dahl, uten at han så tegn til at anropet hadde blitt mottatt. Fem ganger rakk fergen å passere. På et tidspunkt svelget han så mye sjøvann at han kastet opp.

– Jeg klarte nesten ikke puste mellom bølgene.

Også en annen deltaker i Oslofjorden forsøkte å trykke på nødknappen, forteller Dahl.

– Han andre var veldig sliten på dette tidspunktet. Jeg så at han hang over flytebøyen sin.

les også Redningsselskapet kritisk til svømmekonkurranse: – Vi var langt over smertegrensen

I flytebøyen hadde han også mobilen sin. Av frykt for at bøyen skulle fylles med vann, var han motvillig til å åpne den for å forsikre seg om at han hadde trykt på nødknappen.

– Det var så høye bølger på dette tidspunktet at jeg var redd for hva som ville skje meg hvis bøyen ble fylt med vann. Det begynte å bli skikkelig heftig og jeg kjente på dødsfrykten.

De bestemte seg for å svømme sørover og bort fra seilingsledet til fergen. 45 minutter senere ble Dahl «skylt i land» på Bastøy, forteller han.

– Da jeg kom meg i land, visste jeg ikke hvor han andre var. Først da det kom noen ut av fyret på Bastøy, så jeg at han hadde kommet seg i land.

Arrangør: – Det stemmer ikke

Totalt anslår Dahl at han var i vannet i 4 timer og 45 minutter før han kom seg på land.

Inne i fyret fikk de mat og tilgang på dusj, og de fikk ringt til arrangøren for å bli hentet. Nede på kaien ble de plukket opp av en båt som tok dem tilbake til Horten.

I etterkant er Dahl nådeløs mot arrangøren.

– Dette er litt av en skandale. De mistet kontroll på oss, og lette ikke etter oss da vi trykket på nødknappen. Jeg følte at sikkerheten var lik null, sier Dahl.

Arrangøren av «Open Water – Horten – Moss», Tom Remman, har tidligere sagt at de gjorde en løpende vurdering underveis i konkurranse, og hentet opp flere svømmere. På spørsmål om Dahls påstand om at han ble liggende i to timer ventende på svar mens han trykket på nødknappen, skriver Remman:

– Det stemmer ikke. Vi sendte båt til han også.

– Dahl sier dere sendte en båt til ham da han ringte fra Bastøy. Men han sier han ikke fikk hjelp da han lå i vannet i to timer og trykket på nødknappen?

Dette spørsmålet har arrangøren ikke besvart.

En annen deltager, Hans Thomas Brox, mener bildet av konkurransen som utrygg er misvisende.

– Jeg følte meg aldri utrygg. Jeg ble fulgt av en kajakk, jeg hadde GPS i flytebøyen og en motorbåt stoppet meg halvveis for å sjekke om jeg hadde det bra. Det er vanskelig å si hva arrangøren skulle gjort annerledes, sier Brox, som kom i mål til en tid litt over fire timer.

les også Vil ha mer svømming utendørs for å forhindre drukning

Sov dårlig

Dahl har aldri tidligere deltatt i en svømmekonkurranse i åpen sjø. Han er enig i at man bør ha svømmeferdigheter til å takle forholdene, og viser til at han har svømt flere kilometer i innlandssjøer.

Han forteller at han har sovet dårlig i natt.

– Jeg vil ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis ikke øya og fyret var der. Det kunne tatt mange timer før vi ble funnet.

– Frister det å delta i en ny svømmekonkurranse?

– Hvis jeg svart på det i går, hadde det vært tydelig nei. Men nå som jeg har fått det på avstand, tror jeg det kan være aktuelt. Jeg er ikke en person som gir opp så lett.

Publisert: 09.07.19 kl. 06:08