STIKKER AV INNIMELLOM: Buster Aunan fra Molde. Foto: Privat

Buster stakk av etter bading - var på rømmen i tre timer

En bearded collie med navn Buster var på rømmen i Molde sentrum. Han har vært etterlyst av politiet før.

Nå nettopp







De første meldingene fra politiet gikk ut på at hunden stakk av fordi den nektet å bade, men det stemte ikke helt ifølge eier Gro Aunan.

– Han var nybadet og lå på gresset klar for å bli gredd. Men så stakk han av gjennom gjerdet. Jeg har vært ute og lett etter den to timer nå.

21.27 meldte politiet i Møre og Romsdal at hunden var forent med sin eier.

– Han lå på trappa til sønnen min og sov. Det er omlag én kilometer herfra. Det er mye trafikk i området, så jeg var litt bekymret, men Buster var helt fin.

– Det er ei dame der jeg tror han er på jakt etter, sier Tove Aunan.

ETTERLYSNING 1: Politiet i Møre og Romsdal har vært på jakt etter Buster før.

Kveldens etterlysning er imidlertid ikke den første etter bearded collien. Både i 2016 og 2017 har politiet i Møre og Romsdal etterlyst hunden på Twitter.

Om kveldens forsvinning sier Aunan sier hunden liker å bli gredd, så det var ikke derfor han tok seg en bytur. Hunden er grå og hvit.

ETTERLYSNING 2: Buster har satt politiet i Møre og Romsdal i arbeid tidligere.

Eieren opplyser at hunden altså ikke heter Labbetuss, som politiet har meldt tidligere.

Men, mange vil nok synes at den ligner på Labbetuss, kjent fra Barne-TV, selv om det var en old English sheepdog. Eller, for å være helt presis: Skuespiller Geir Børresen inne i et spesiallaget old English Sheepdog-kostyme.

Publisert: 09.07.19 kl. 22:55