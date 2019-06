I RETTEN: Tiltalte Svein Ludvigsen forklarte seg i saken i forrige uke. Foto: Tegning av rettstegner Ane Hem / NTB scanpix

Psykolog om fornærmedes overgrepshistorie: – Fullstendig troverdig

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Psykologen til mannen som hevder han ble misbrukt av Svein Ludvigsen i en årrekke, sier han har svært vanskelig for å tro at hans klient ikke snakker sant.







Siden mars 2015 har psykologen hatt jevnlige samtaler med den fornærmede 25-åringen som hevder han i over seks år ble utsatt for gjentatte overgrep fra Svein Ludvigsen.

– Jeg opplever ham som fullstendig troverdig, sier psykologen i retten.

– Hvorfor? spør bistandsadvokat Gunhild Bergan.

– Det er måten han forklarer seg på. Den vitner om en så sterk skam. Dette er ikke noe han forteller frivillig om, det er vanskelig for ham å fortelle om det, sier han.

– Det er følelsene han har vist og detaljene når han beskriver steder, hendelser og personer. Det er veldig vanskelig for meg å tro at dette ikke er sant.

Ville ventet større bedring

Vitnet forklarte også at han mener mannens symptombilde gjennom den tiden han har hatt ham som klient også tilsier at en del av problemene hans skyldes ting som har skjedd ham her i Norge, ikke før han kom hit.

– Det er ikke rart for meg at det han har opplevd siden han kom til Norge har forsterket og vedlikeholdt hans symptombilde. Dersom det kun hadde vært flukten fra hjemlandet og det han hadde opplevd der så ville jeg ventet en mye større bedring, sier psykologen.

DUSJ: Denne garderoben i Skogbrukets hus på Andselv er et av stedene der fornærmede mener han ble misbrukt av Svein Ludvigsen. Foto: POLITIET

Hevder det var frivillig sex

Vitnet sier at han opplever at fornærmede har beskrevet at han trodde han skulle komme til verdens beste land, men at situasjonen ble en helt annen.

– Han sier han ikke har levd et fritt liv etter at han kom til Norge. Han mener han har levd i skam og tvang i et overgrepsforhold til en han synes det var spennende å få kontakt med i starten, sier psykologen.

I forrige uke forklarte 25-åringen seg om en lang rekke overgrep med tiltakende preg av voldt og tvang. Ludvigsen er ikke tiltalt for voldtekt.

Den tidligere statsråden har erkjent av han ved tre tilfeller hadde seksuell omgang med den 47 år yngre mannen. Har hevder imidlertid at det var frivillig og at det skjedde utelukkende etter at han hadde gått av som fylkesmann.

Han mener han ikke har gjort noe straffbart.

Publisert: 18.06.19 kl. 14:50