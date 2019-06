VIL HA BØTER: Ap-politikerne Hadia Tajik og Maria-Karine Aasen-Svensrud mener at å straffe netthets med bøter vil gjøre det enklere for ofrene å si ifra, i tillegg til at det vil ha en preventiv effekt. Foto: Frode Hansen

Vil gi bøter for netthets: – Gjør det vanskeligere å være rebell i kjellerleiligheten

Arbeiderpartiet mener netthets får for lite konsekvenser, og foreslår å gi politiet mandat til å bøtelegge netthets med forenklede forelegg.

Nå nettopp







– Utfordringen i dag er at hvis du opplever hets og trusler på nett, så lar du det enten ligge eller så er det full rulle i domstolsapparatet. Vi ønsker å minske det gapet, forteller Maria-Karine Aasen-Svensrud, medlem av justiskomiteen på Stortinget, til VG.

Sammen med blant andre partikollega og nestleder for arbeids- og sosialkomiteen, Hadia Tajik, fremmet hun representantforslag i Stortinget torsdag.

les også Storbritannias kongehus advarer nettroll

Ønsker raskere konsekvenser

Forslaget omhandler blant annet å gi politiet mulighet til å bøtelegge personer som hetser eller truer andre på nett, på lik linje som politiet i dag kan skrive ut en fartsbot.

– For eksempel kan personen som blir utsatt for hets ta en skjermdump av det som er skrevet og sende den til politiet, og så vil de kunne gi en bot på for eksempel 800 kroner til avsenderen, sier Aasen-Svensrud.

Hun legger til at det blir opp til politiet og fagfolk å fastsette bøtesatsen.

ALLEREDE STRAFFBART: – Terskelen er allerede lagt for i lovverket for hva som er en truende ytring, så dette forslaget handler om å faktisk få sikret folk sin trygghet i hverdagen, sier Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen

– Hvordan skal det kunne verifiseres at skjermdumpen er ekte?

– Det er fagfolk som må bestemme rammene, men vi har gebyrer for overtredelser og administrative sanksjoner på en god del i samfunnet vårt allerede, og man kan benytte denne muligheten bedre enn det som blir gjort i dag, mener Tajik.

Hun poengterer at forslaget ikke legger opp til at flere ting skal bli straffbart, men at ting som allerede er straffbart – som å hetse på nett, kan få raskere konsekvenser. De mener også at tiltaket vil ha klare allmennpreventive virkninger

– Jeg tror vi kan si det sånn at disse forslagene skal gjøre det vanskeligere å være rebell i kjellerleiligheten sin, sier Tajik, med henvisning til gruppen Karpes låt «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din», der hatefulle ytringer i kommentarfelt er et sentralt tema.

Tajik og Aasen-Svensrud peker også på at politiet bør få tilført nok ressurser og kompetanse når det gjelder arbeidet med hatefulle ytringer, og at forebygging også bør være en viktig del av dette arbeidet.

les også Hatet mot LHBT-personer

– Gavepakke til digitaliseringsministeren

– Dette må være en gavepakke til digitaliseringsministeren, som nå virkelig kan få noe å sette tennene i, sier Aasen-Svensrud.

VG har vært i kontakt med digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) angående Aps forslag.

– SKREMMENDE: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) synes det er skremmende å se hva mange voksne skriver på nett. Foto: Kristofer Sandberg / Verdens Gang

Astrup svarer på generelt grunnlag, og ønsker ikke å svare på hva han tenker om forslaget.

– Jeg synes det er skremmende å se hvor mange voksne som tillater seg å skrive uakseptable ting på nettet. Det blir ikke mer greit å hetse andre bare fordi det skjer på nett. Jeg har heldigvis inntrykk av at dette er et viktig tema på mange skoler, og det kan nok virke som at barn og ungdommer er mer bevisste på nettvett og netthets enn det mange voksne er, skriver Astrup.

VG spesial: Møt 15 norske nettkrigere

– Men vi er ikke i mål ennå, og derfor må dette fortsette å være en viktig del av opplæringen i digitale ferdigheter på skolen, noe også kunnskapsministeren har lagt opp til i de nye læreplanene som er på høring.

Astrup henviser til justisdepartementet for videre oppfølging og ønsker ikke å utdype ytterligere.

VG har vært i kontakt med justisdepartementet som ikke ønsker å kommentere saken.

Publisert: 27.06.19 kl. 08:09