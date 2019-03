Rederi-eieren: – Noe av det verste jeg har vært med på

MOLDE (VG) Sjefen og grunnleggeren av cruiseselskapet Viking Ocean Cruises, Torstein Hagen, landet sent lørdag kveld med privatflyet sitt i Molde. Han har møtt passasjerer fra skipet både lørdag og søndag.

Oppdatert nå nettopp







– Dette er litt vanskelig. I dag er i hvert fall noe av det verste jeg har vært med på. Men når det går så bra som det ser ut som det skal gå til slutt, får vi si vi har vært heldige. Vi gjør så godt vi kan, sier Hagen når VG møter ham på hotell Alexandra i Molde søndag formiddag.

På spørsmål om hvordan de evakuerte vil bli fulgt opp, sier Hagen at de sørger for at passasjerene kommer seg hjem.

– Vi har ombooket dem til fly til der de kommer fra. Vi går gjennom det og sørger for at de kommer seg hjem, sier han til VGTV.

Passasjerene skal komme fra Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Ifølge en pressemelding fra Viking Ocean Cruises rundt klokken 11 søndag, har skipet ved den midlertidige stansen i evakueringen 436 gjester og 458 mannskap igjen om bord.

– Vi har blitt informert om at 20 personer har blitt skadet, og de får medisinsk tilsyn og pleie på lokale sykehus i området. Enkelte har allerede blitt skrevet ut, står det i pressemeldingen.

Rederen sier han er enormt imponert over innsatsen som blir lagt ned, både av norske myndigheter og av de mange frivillige.

– Og passasjerene sier de ble veldig godt ivaretatt av mannskapet om bord, sier Hagen til VG.

Han kommenterte også den dramatiske redningsaksjonen under den improviserte pressekonferansen i lobbyen på Alexandra Hotel.

– Tenk å henge i den vaieren. Det må ha vært en forferdelig opplevelse, men de ser ut til å ha tatt det bra, sier Hagen.

Hagen fikk spørsmål om hvorfor skipet gikk videre i det dårlige været.

– Det er ikke noe jeg kan svare på. Det som har skjedd er noe vi må se på senere, sa han.

les også Losleder om cruiseskipdramaet: – Det kunne gått mye verre

Skipsreder Torstein Hagen er eier av cruiseselskapet Viking Cruises. Han er en av Norges rikeste menn og på 1102. plass på Forbes liste over verdens rikeste.

I fjor sommer skrev Finansavisen at Viking Cruises omsetter for 25 milliarder kroner, og dermed er på størrelse med Aker Solutions og Norwegian målt i omsetning.

Klokken 10.00 søndag formiddag var 463 personer evakuert fra «Viking Sky», men redningsaksjonen pågår fortsatt for fullt. Totalt hadde fartøyet 1373 passasjerer ombord, hvorav 915 var passasjerer.

les også Cruiseskipet «Viking Sky» med motorstans - dramatisk evakuering

Hovedredningssentralen i Sør Norge meldte klokken 08.29 søndag at «Viking Sky» hadde fått sleper om bord og at tauingen av cruiseskipet inn til havn i Molde hadde begynt.

På en pressekonferanse 10.00 opplyser beredskapssjef i Fræna kommune, Jan Morten Dale, at «Viking Sky» slepes med en fart på sju knop.

– Vi ønsker ikke å gi noe tidsperspektiv på når skipet kan være inne i Molde. Først må slepingen kompletteres og vi vet ennå ikke helt hva slags farvann skipet må gjennom på vei til Molde, sier Per Fjeld ved Hovedredningssentralen i Sør Norge til VG 08.25.

24.03.19 10:56 Oppdatert: 24.03.19 11:32