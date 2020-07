KNIVSTUKKET: Krimteknikere arbeider på stedet hvor en kvinne i 60-årene ble knivstukket i Halden tidlig onsdag morgen. Foto: NYHETSTIPS.NO

Kvinne døde etter knivstikking - sønn i 30-årene siktet

HALDEN (VG) En mann i 30-årene er pågrepet og siktet etter at en kvinne i 60-årene døde etter å ha blitt knivstukket i Halden tidlig onsdag morgen.

Politiet opplyser at det er en relasjon mellom den drepte kvinnen og den pågrepne mannen.

Politiadvokat Ole Friestad bekrefter til Dagbladet at det dreier seg om mor og sønn.







– Vi ønsker ikke å si noe ytterligere rundt etterforskningen eller om hendelsesforløpet nå. Vi kommer tilbake med sted og tid for pressekonferanse, opplyser politiet på Twitter.

Politiet fikk meldingen om hendelsen klokken 05.18 onsdag morgen, og rykket ut til stedet med store ressurser.

Kvinnen i 60-årene ble fraktet til sykehus med kritiske skader, men ble erklært død kort tid senere.

Kjenning av politiet

Politiet pågrep en mann i 30-årene i umiddelbart nærhet, og har siktet ham i saken. Hva han er siktet for, er foreløpig ukjent. Ifølge NTB ble mannen pågrepet utendørs, men politiet vil ikke bekrefte dette til VG.

VGs utsendte på stedet forteller at politiet og krimteknikerne konsentrerer seg om et området like utenfor inngangspartiet til en boligblokk, og at det er satt opp et telt på stedet hvor mannskapet nå arbeider. Ved inngangsdøren til boligblokken er det et knust vindu, og politiet jobber også innendørs i blokken.

Det er ifølge VGs reporter på stedet mye blod utenfor blokken, og det ligger også klesplagg utenfor.

Politet har sperret av et område rundt en boligblokk på det aktuelle stedet i Halden, og jobbet onsdag morgen også med å varsle den drepte kvinnens pårørende.

– Gjerningsmannen er en kjenning av politiet. Det er en relasjon mellom de to, opplyser politiet klokken 06.40 onsdag morgen.

Hørte bråk og skrik

Mathilde Aasgaard (24) bor i naboblokka, og har balkong som vender mot den siden hvor inngangspartiet som politiet nå har sperret av er.

NABO: Mathilde Aasgaard våknet av bråk og skrik onsdag morgen. Foto: Synne Eggum Myrvang/VG

– Jeg lå og sov, og våknet av bråk og skrik, jeg tenkte det bare var noen som var fulle. Men så hørte jeg plutselig høyt: «Stå i ro!» Da så jeg det var politiet som hadde lagt noen i bakken, jeg fikk inntrykk av at personen hadde forsøkt å løpe fra stedet, sier Aasgaard.

Hun står sammen med en annen nabo og kikker mot blokken hvor hun bor.

– Det er et veldig stille og rolig nabolag, og jeg kunne ikke se for meg at noe sånt kunne skje, sier hun.

VG har snakket med en av naboene til den drepte kvinnen. Han er på ferie for tiden og har derfor ikke vært hjemme, men har fått med seg hva som har skjedd.

— Jeg synes det er fryktelig trist. Jeg kjente kvinnen som en nabo, og kan ikke si noe annet enn at hun er en veldig hyggelig dame, sier Hans Christian Gamst.

Varslet av flere vitner

Politiet opplyser at de ble varslet om hendelsen av flere personer som var på stedet og som ringte nødtelefonen. Han vil på nåværende tidspunkt ikke uttale seg om hvorvidt hendelsen har skjedd på et offentlig eller privat sted.

Oppdragsleder Jo Rennemo Jellum sier til VG rundt 07.30 at de fremdeles har store ressurser på stedet , og at de jobber med å få oversikt over åstedet.

– Vi jobber også med å få vitneforklaringer og sikre tekniske spor, sier han.

