Kvinne død etter knivstikking i Halden

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet etter at en kvinne i 60-årene døde etter å ha blitt knivstukket i Halden tidlig onsdag morgen.

Oppdatert nå nettopp

Øst politidistrikt skriver på Twitter at de fikk melding om hendelsen klokken 05.18.

– Vi er på stedet og det jobbes med å iverksette etterforskning, sier politiets oppdragsleder Eirik Sannes til VG rundt klokken 05.50 onsdag morgen.







Kvinnen ble fraktet til sykehus med kritiske skader, men ble erklært død kort tid senere.

Politiet har pågrepet og siktet en mann i saken.

– Gjerningsmannen er en kjenning av politiet. Det er en relasjon mellom de to, opplyser politiet klokken 06.40 onsdag morgen.

Oppdragslederen opplyser at politiet ble varslet om hendelsen av flere personer som var på stedet og som ringte nødtelefonen. Han vil på nåværende tidspunkt ikke uttale seg om hvorvidt hendelsen har skjedd på et offentlig eller privat sted.

– Vi ønsker ikke å si noe ytterligere rundt etterforskningen eller om hendelsesforløpet nå. Vi kommer tilbake med sted og tid for pressekonferanse, opplyser politiet.

Oppdragsleder Jo Rennemo Jellum sier at de har store ressurser på stedet fremdeles, og at de jobber med å få oversikt over åstedet.

– Vi jobber også med å få vitneforklaringer og sikre tekniske spor, sier han.

Publisert: 01.07.20 kl. 06:44 Oppdatert: 01.07.20 kl. 06:55

